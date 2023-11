Dziś wszyscy zadają sobie pytanie, czy związek Julii Wieniawy i Aleksandra Barona ma szansę przetrwać dłużej? Muzyk słynie bowiem z niestałości w uczuciach.

Baron lubi być otoczony pięknymi kobietami. Jest czarujący, na luzie, wrażliwy i męski, nic więc dziwnego, że nie narzeka na brak zainteresowania płci pięknej", mówi „Fleszowi” znajomy Aleksandra.

Głośno o liderze zespołu Afromental zrobiło się, kiedy siedem lat temu randkował z aktorką Aleksandrą Szwed. Potem był bardziej dyskretny, ale często pojawiały się plotki, że jest związany z innymi pięknościami – Joanną Opozdą czy… Edytą Górniak. Wprawdzie gwiazda zaprzeczała, że mają romans i nazywała Barona swoim przyjacielem, ale media i tak ogłosiły ich parą. Czy Julka ma więc powody do obaw?

To nie jest dziewczyna, która da się wykorzystać. Przecież kiedyś wszyscy ostrzegali ją, że Antoni Królikowski też jest niestały w uczuciach, a po dwóch latach to jednak ona zrezygnowała z tego związku,” mówi znajoma aktorki.

Antek marzył o dzieciach, a Julka chciała wolności. Poza tym aktorka nie jest dziewczyną, która się za bardzo wszystkim przejmuje, dlatego jej znajomi są o nią spokojni. Na razie Julii i Aleksandrowi wszystko sprzyja. Zapracowana z reguły aktorka skończyła właśnie zdjęcia do kilku produkcji i ma więcej czasu dla nowej miłości i wspólnego projektu muzycznego. Niedawno wyjechała z Baronem na narty w Alpy. Co ciekawe, Wieniawa sama też wspiera działania ukochanego. Kiedy ostatnio opublikowała na Instagramie informację, że Afromental wydał właśnie singiel, i dopisała do niej: „Brawo, chłopcy”, wiadomość ta od razu została polubiona przez dziesiątki tysięcy jej fanów. Wygląda więc na to, że Julia i Aleksander mogą niebawem stać się nie tylko jedną z najpiękniejszych, ale i najbardziej wpływowych par naszego show-biznesu.

Julia Wieniawa i Aleksander Baron razem w Alpach

Julka Wieniawa zmienia się dla Aleksandra Barona?

