To pierwsze takie zdjęcia Julii Wieniawy i Barona! Obecnie najgorętsza polska para pojawiła się na premierze... pizzy stworzonej na rzecz Fundacji SASA przez Wujaszka Liestyle, Larę Gessler oraz szefów kuchni restauracji AiOLI! A chodzi o pizzę Moshi, która będzie dostępna do 20 kwietnia - dochód ze sprzedaży pizzy zostanie przekazany na wysyłkę sprzętu medycznego do szpitala w Moshi w Tanzanii! Na pewno dzięki pojawieniu się Julki i Aleksandra na imprezie o tej wyjątkowej akcji zrobi się jeszcze głośniej! Zobaczcie więcej zdjęć!

