Plotki o ich zażyłości krążą w mediach od kilku tygodni. Jednak żadne z nich do tej pory oficjalnie nie wypowiedziało się na ten temat. Na ich profilach na Instagramie również na próżno było szukać wspólnych zdjęć. Aż do teraz... Julia Wieniawa postanowiła oficjalnie ogłosić światu, że jest blisko z Baronem z zespołu Afromental. Aktorka zrobiła to w bardzo zabawny sposób. Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa i Baron są parą!

Okazuje się, że Julia Wieniawa i Baron pojechali na kolejne wspólne wakacje. Wcześniej oboje bawili się na Wyspach Zielonego Przylądka. Teraz z kolei wybrali się w Alpy. To właśnie tam zostało zrobione zdjęcie, którym oboje pochwalili się na swoich Instagramach.

Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron przyłapani na śnieżnych szaleństwach w Alpach! Jak donosi osoba z ich bliskiego otoczenia bawią się doskonale. ⛷????❄️ #nophotoplease#mylifesocomplicated - zażartowała pod zdjęciem Julia Wieniawa.

Pod fotografią pojawiły się komentarze od znanych koleżanek Julii Wieniawy, między innymi Pauliny Krupińskiej, Patricii Kazadi czy też Weroniki Rosati. Wygląda na to, że mocno trzymają kciuki za tę znajomość.

Przypomnijmy, że do niedawna Julia Wieniawa była w związku z Antkiem Królikowskim. Jednak pod koniec 2018 roku para zdecydowała się na rozstanie. Baron niemal w tym samym czasie również został singlem. Muzyk rozstał się z 41-letnią narzeczoną, Czariną Russell. Czy znajdzie szczęście u boku młodziutkiej Julki?

Julia Wieniawa i Baron pochwalili się wspólnym zdjęciem

Trzymacie za nich kciuki?

