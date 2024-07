Piróg powiedział za dużo To byłaby nie lada niespodzianka, gdyby się okazało, że Kinga Rusin jest w ciąży! Na razie sami nie wiemy, co o tym sądzić, ale to, co powiedział Michał Piróg w "Dzień dobry TVN" bardzo nas zaskoczyło.

Piróg i Rusin opowiadali, jak wyglądają przygotowania do You Can Dance, mówili też o wyprawie z uczestnikami programu do Casablanki. Andrzej Sołtysik chcąc podsumować dyskusję, stwierdził: - Sytuacja jest taka, że jury jest nadal trzyosobowe i są tylko dwa stałe elementy: Egurrola i Piróg.

Na to wypalił Piróg: Niespodzianka, trzy i pół!



Nie musimy dodawać, że w tym momencie w studiu nastąpiła konsternacja. Michał Piróg zrobił niewyraźną minę, a Rusin wyglądała na zaskoczoną. Czy to możliwe, że Michał zdradził tajemnicę Kingi? To dopiero byłoby zaskoczenie! A może chodziło mu o Patrycję Kazadi? Jak myślicie?