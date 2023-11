Za nami dwa niezwykle emocjonujące odcinki "Tańca z gwiazdami"! A wszystko za sprawą Justyny Żyły, która tańczy w parze z Tomaszem Barańskim i od początku show jest na ustach wszystkich! Była żona Piotra Żyły nie radzi sobie najlepiej i otrzymuje od jurorów najniższe noty, ale mimo to udało jej się przejść do 3. odcinka. Widzowie polubili ją, a dodatkowo zapewne wiele osób współczuje jej tego, że znalazła się w ogniu krytyki. Sama Justyna nie ma żalu do Iwony Pavlović o to, że tak ostro ją oceniła.

Tyle na ile uważali mnie ocenić, na tyle mnie ocenili. Iwona wyraża swoje zdanie, jest profesjonalistą w tym, co robi i wie co mówi, a ja będę starała się, żeby poprzeczkę podnosić coraz wyżej - powiedziała w Party.pl Justyna Żyła.

A co o ostatnim występie Justyny powiedziała przed naszą kamerą Iwona Pavlović? Zobacz wideo!

Justyna Żyła to najbardziej kontrowersyjna uczestniczka 9. edycji TZG