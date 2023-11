Justyna Żyła ma za sobą bardzo intensywny rok. Głośne rozstanie z mężem, Piotrem Żyłą, prowadzenie kulinarnego bloga, prowadzenie własnego programu telewizyjnego oraz udział w "Tańcu z gwiazdami". W życiu Żyły naprawdę wiele się dzieje! Jak przyznała w rozmowie z se.pl teraz jestem w dobrym momencie swojego życia. Cieszy fakt, że mogę zrobić coś dla siebie i dla innych. Celebrytka na czas udziału w tanecznym show przeprowadziła się do Warszawy. Zobaczcie, kto w tym czasie zajmuje się jej dziećmi i czy po ostrej krytyce w programie zamierza zrezygnować z programu!

Reklama

Ile dał Justynie Żyle udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Justyna Żyła w rozmowie z se.pl przyznała, że początkowo treningi były wykańczające, ale z biegiem czasu organizm się przyzwyczaja i jest coraz lepiej. Wyznała też, że udział w programie dużo dla nie znaczy. Poznała wspaniałych i serdecznych ludzi, ma większą świadomość własnego ciała i nauczyła się dyscypliny i skupienia. Celebrytka przyznała też, kto zajmuje się jej dziećmi, kiedy przygotowuje się do kolejnych odcinków show.

Dzieciakami zajmują się moi rodzice, za co jestem im bardzo wdzięczna, bo wiem ile energii trzeba, aby ich ogarnąć.(...) Mimo że jest ich tylko dwójka, i też są w takim wieku 12 i 7 lat, pracy jest mnóstwo. Dziękuję im za to, że dali mi możliwość udziału w tym programie, że mogę zrobić coś dla siebie i przeżyć fajną przygodę. - wyznała dziennikarce se.pl

Na pytania o to, czy myśli o tym, jak długo chciałaby zostać w "Tańcu z Gwiazdami" szczerze powiedziała, że nie ma, co do tego żadnych planów. Traktuje to jak przygodę i nie wie, kiedy może się ona zakończyć.

Jak Justyna Żyła reaguje na hejt w Internecie?

Żyła w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" spotkała się z ostrą krytyką ze strony jurorów, ale nie zamierza się poddawać. Jeszcze kilka lat temu zareagowałby emocjonalnie, ale teraz stara się nawet po takich słowach iść dalej. Odniosła się też do hejtu w Internecie i powiedziała:

Ja podchodzę o siebie z dużym dystansem i sama z siebie potrafię się śmiać. Krytyka innych ludzi, którzy mnie nie znają nie dotyka mnie. Najbardziej boli mnie, jeśli ktoś zaczyna krytykować moje dzieciaki. Wtedy pojawia się sygnał: nie, nie, nie, tak to nie będzie!

Sądzicie, że Justyna Żyła ma szansę na Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami"?

Justyna Żyła na prezentacji ramówki telewizji Polsat

East News

Justyna Żyła i Tomasz Barański w " Tańcu z gwiazdami"

Reklama

Zobacz także: Justyna Żyła ujawniła szokujące wiadomości od kochanki Piotra Żyły!