Ewa Chodakowska to obecnie najpopularniejsza trenerka w Polsce. Swoją charyzmą i entuzjazmem spowodowała, że wiele Polek postawiło na zdrowy styl życia i ruszyło się z kanapy w kierunku siłowni. Chodakowska nie spoczywa jednak na laurach. Oprócz treningów i programów telewizyjnych, właśnie ruszyła z magazynem "Be Active", który jest już dostępny w sprzedaży. Mimo tak wielu projektów, zarówno rodzina, jak i fani wciąż dopytują ją o jedno - kiedy Ewa planuje zostać mamą?

Na łamach nowego wydania magazynu "Flesz", Chodakowska opowiedziała o swoim podejściu do macierzyństwa oraz planach na powiększenie rodziny:

Temat dziecka wraca do mnie jak bumerang. Pytają wszyscy: rodzina, znajomi sąsiadki. Jedni mnie straszą: "zobaczymy, jak ci będzie do śmiechu, jak będziesz miała dzieci", a inni ganią: "co to za życie bez dzieci". Takie pytania są zupełnie normalne, ale u mnie do grona zainteresowanych osób dochodzą jeszcze zupełnie obce mi osoby. Nie ma wywiadu, w którym nie padłoby to pytanie - powiedziała Chodakowska.