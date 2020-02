Czy Alicja Szemplińska ma szansę na wygraną na Eurowizji 2020? Znamy typowania bukmacherów

W niedzielę, 23 lutego w programie "Szansa na sukces - Eurowizja 2020" jury oraz widzowie TVP wybrali reprezentantkę Polski, która pojedzie do Rotterdamu. Jak już wiadomo to 17-letnia Alicja Szemplińska razem z utworem "Empires" będzie próbowała podbić eurowizyjną scenę. Pojawiły się już pierwsze notowania bukmacherów, którzy ocenili szansę Polski podczas tego konkursu. Czego możemy się spodziewać?

Czy Alicja Szemplińska ma szansę wygrać Eurowizję 2020?

Wczorajszy finał programu "Szansa na sukces - Eurowizja 2020" przyniósł wiele emocji! Do walki o reprezentowanie kraju podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie stanęli Kasia Dereń, Albert Cerny oraz Alicja Szemplińska. To właśnie ta trójka została wcześniej wybrana przez jury w składzie Cleo, Michał Szpak oraz Gromee w półfinałowych odcinkach programu. Finaliści na początku zaśpiewali eurowizyjne przeboje, a później zaprezentowali swoje piosenki, z którymi chcieliby pojechać do Rotterdamu. Zwycięzca oczywiście mógł być tylko jeden.

Od samego początku największe zainteresowanie fanów konkursu budziła kandydatura Alicji Szemplińskiej. 17-latka o potężnym głosie zachwyciła wszystkich swoim utworem "Empires" i to właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj. Czy jest to piosenka, która da nam zwycięstwo w Rotterdamie? Na razie zagraniczni bukmacherzy nie dają nam na to większych szans.

Według rankingu stworzonego przez brytyjską firmę Oddschecker, na ten moment Polska zajmuje... 28 miejsce. Jest to o tyle niepokojący wynik, że w wielkim finale znajdzie się tylko 26 państw. Czy to oznacza, że bukmacherzy nie widzą nas w finale konkursu? Na szczęście nie, bowiem w półfinale stawiają Polskę na wysokim, 3. miejscu zaraz za Czechami i Islandią. Należy jednak pamiętać, że póki co oprócz nas eurowizyjne piosenki wybrało jeszcze 19 krajów. Reszta państw, która jest przed preselekcjami 2020, co prawda została uwzględniona w rankingu, jednak jest oceniana na podstawie wyników z ostatnich lat. Wygląda na to, że jeszcze wiele może się zmienić!

Z kolei w rankingu stworzonym przez eurovisionworld.com, Polska propozycja wypada nieco lepiej. Tam jesteśmy stawiani na 21 miejscu. Póki co pewnym faworytem do zwycięstwa wydaje się być Litwa z propozycją zespołu THE ROOP - On Fire. Pamiętajmy jednak, że Eurowizja to konkurs pełen zaskoczeń, o czym przekonaliśmy się już nie raz.

My mocno trzymamy kciuki za Alę i wiemy, że na pewno da z siebie wszystko i będzie nas godnie reprezentować!

East News

Jeśli jeszcze nie słyszeliście polskiej piosenki na Eurowizję 2020, to możecie ją odsłuchać poniżej. Podoba Wam się?