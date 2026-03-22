Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski są małżeństwem od 2020 roku i doczekali się dwóch wspólnych synów. 18 marca w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu i zapowiedział, że to jego jedyny komentarz w tej sprawie. W kolejnych dniach temat zaczął żyć własnym życiem, a zainteresowanie skupiło się na tym, czy Pola Wiśniewska zabierze głos publicznie. Na to odpowiedziała po swojemu.

Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie" cztery dni po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. 18 marca br. Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską, a w sieci zawrzało. Lider Ich Troje opublikował na Instagramie wymowne oświadczenie wyznając, że jest to jedyny jego komentarz w sprawie ze względu na dobro jego małoletnich dzieci. Także Pola Wiśniewska starała się nie komentować sprawy, publikując jedynie w sieci wymowne sentencje traktujące o samotności.

Trzy dni po ogłoszeniu rozpadu związku, Michał Wiśniewski pojawił się w śniadaniowym paśmie Polsatu, gdzie traktował o trudnych relacjach na linii rodzicie i dziecko. Dzień później w konkurencyjnej stacji pojawiła się jego żona. Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie" pojawiła w niedzielę, 22 marca br., zaledwie cztery dni po ogłoszeniu końca małżeństwa z liderem Ich Troje.

W studiu TVP rozmowa dotyczyła przede wszystkim codziennych nawyków. Pola Wiśniewska opowiadała, że nie je po godzinie 18, chodzi spać po 22 i zaczyna poranek od picia wody. Wspomniała też o trudnej nocy z dziećmi. To miał być spokojny, lifestylowy temat, ale atmosfera zmieniła się, gdy prowadzący zaczęli łączyć wątek zdrowia i stresu z ostatnimi wydarzeniami z jej życia prywatnego.

Pola Wiśniewska zapytana w TVP o rozstanie z mężem. Wymowna odpowiedź

W końcówce rozmowy padły pytania o to, jak organizm reaguje na silne emocje i czy stres wpływa na jej codzienność. Pola Wiśniewska dała wtedy do zrozumienia, że o nawykach żywieniowych może mówić normalnie, ale spraw osobistych nie będzie rozwijać. Mimo tego temat rozstania wrócił wprost. Odpowiedź była krótka i stanowcza. Żona Michała Wiśniewskiego odmówiła komentarza i zakończyła wątek, nie wchodząc w szczegóły.

To tak w nawiązaniu do ostatnich sytuacji? Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Jest w porządku, ale wiadomo... reszty nie będę komentować ze względu na najbliższych - odpowiedziała krótko Pola Wiśniewska w ''Pytaniu na śniadanie''.

W sieci grzmi. Internauci zaskoczeni najnowszym występem Poli Wiśniewskiej

Po programie w sieci pojawiła się dyskusja o granicach pytań w śniadaniówce. Część komentujących krytykowała dociekania dotyczące rozstania, zwłaszcza że Pola Wiśniewska wcześniej jasno zaznaczyła, że nie chce o tym mówić publicznie. W samym studiu, po jej odmowie, prowadzący zareagował gestem wsparcia i ją przytulił. Dla widzów to był moment, który najmocniej podkreślił napięcie w rozmowie: z jednej strony temat lekki i poradnikowy, z drugiej presja na odpowiedzi o sprawach prywatnych.

Pytanie o rozwód było żenujące - grzmieli internauci.

