Czesław Mozil to ceniony muzyk, a program "X Factor", w którym był jurorem sprawił, że zyskał jeszcze większą popularność. Artysta jest obecny w mediach społecznościowych i właśnie podzielił się z fanami niebezpieczną sytuacją, która miała miejsce w jego kuchni. 45-latek jest wdzięczny żonie i szpitalowi.

Reklama

Czesław Mozil miał wypadek

Czesław Mozil to znany muzyk, kompozytor, tekściarz i akordeonista. Artysta jest znany z takich utworów jak "Maszynka do świerkania", "Ucieczka a wesołego miasteczka" czy "W sam raz". Muzyk był jurorem w talent show "X Factor" w latach 2011-2014 i w trzeciej edycji "Lego Masters" w 2022 roku. Prywatnie jest związany z Dorotą Zielińską, którą poznał w 2011 roku i do dziś tworzą udany związek. 45-latek jest również aktywny na swoim Instagramie, gdzie dzieli się z fanami urywkami ze swojego życia. Niestety ostatnio doszło do nieprzyjemnego incydentu, który zakończył się wizytą w szpitalu.

Na swoim Instagramie Czesław Mozil opublikował zdjęcia ze szpitala, na którym ma zawinięty palec. Podczas kuchennych eksperymentów ucierpiał serdeczny palec u lewej ręki muzyka, który jest niezwykle ważny do grania na akordeonie.

Mój palec serdeczny lewej ręki, wczoraj prawie zniknął przez głupotę szwedzkiego kucharza. Najważniejszy dla akordeonistów palec lewej ręki przez serdeczną ekipę szpital praski i najwspanialszej z żon Dorotę Mozil ma się dobrze. Będzie grał. Uważajcie, jak zmieniacie noże w kuchni. To czysty Muppet Show… — napisał Czesław Mozil.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla muzyka.

Dużo zdrowia! Teraz zwłaszcza dla palucha

Niech Twój palec wraca do zdrowia!

Zdrówka Czesiu! — piszą internauci.

My również życzymy Czesławowi szybkiego powrotu do zdrowia!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Azja Express": Czesław Mozil z żoną już w pierwszym odcinku złamali regulamin! Ponieśli konsekwencje