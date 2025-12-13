Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a kolejne gwiazdy dzielą się w sieci nie tylko zdjęciami wyszukanych bożonarodzeniowych dekoracji, ale również świątecznymi przepisami oraz tradycjami. Jak co roku również Anna Lewandowska postanowiła zorganizować świąteczną imprezę z udziałem najgorętszych nazwisk w polskim show biznesie. Zobaczcie, jak się bawiły.

Plejada gwiazd na corocznym pieczeniu pierniczków u Anny Lewandowskiej

Od dłuższego czasu Anna Lewandowska dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, jednak w okresie bożonarodzeniowym uwielbiana trenerka Polaków od lat kontynuuje tradycję wspólnego pieczenie świątecznych ciasteczek z przyjaciółkami w rodzimym kraju. Nie inaczej było i w tym roku. W piątkowy wieczór, 12 grudnia, plejada polskich gwiazd i celebrytek przybyła do warszawskiego apartamentu Anny i Roberta Lewandowskich, by wspólnie upiec i udekorować pierniczki.

Wśród zaproszonych znalazły się m.in. Paulina Krupińska, Zofia Zborowska, Magda Pieczonka, Katarzyna Borkowska, Małgorzata Bachleda-Curuś (znana również jako żona "księcia Podhala") czy Aleksandra Marchewka (żona miliardera Pawła Marchewki).

Tak Anna Lewandowska bawiła się z przyjaciółkami na świątecznej imprezie

Anna Lewandowska już poczuła ducha świąt. Niedawno ukochana żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się w sieci udekorowanym w tradycyjny sposób bożonarodzeniowym drzewkiem w swojej imponującej willi w Hiszpanii. Teraz trenerka postanowiła zarazić swoje koleżanki z show biznesu świąteczną radością i zaprosiła je na coroczne pieczenie i dekorowanie pierniczków w swoim warszawskim apartamencie.

Nie spodziewajcie się jednak balowych kreacji czy wymyślnych sukienek, jak ta w której Anna Lewandowska ostatnio zaprezentowała się na pokazie Victoria's Secret. Zamiast wyszukanych stylizacji rodem z Fashion Weeku, trenerka i jej znane przyjaciółki wskoczyły w świąteczne swetry, krwistoczerwone topy czy klasyczne białe koszule. Nie zabrakło również zabawnych, świątecznych akcesoriów w postaci opasek z rogami renifera.

Kiedy spotykasz się ze swoimi dziewczynami na tradycyjne pieczenie pierników - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

Internauci zachwyceni świąteczną imprezą Anny Lewandowskiej

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Tego nie da się obejrzeć tylko raz", "Haha dobry macie vibe!" - piszą internauci. W sieci aż wrze od komentarzy, w których fani Anny Lewandowskiej i ich przyjaciółek zachwycają się ich świątecznym celebrowaniem pieczenia ciastek.

Niesamowite jest to, ze w tych czasach udaje Wam się spotkać w tak dużym gronie. Ludzie są zabiegani, wpisują w terminarze z dużym wyprzedzeniem a jak przychodzi co do czego to w ostatniej chwili odwołują spotkania. Więc brawo dla Was Dziewczyny! - czytamy w komentarzach.

Tak polskie gwiazdy szykują się na Boże Narodzenie

Nie tylko Anna Lewandowska jest już gotowa na Boże Narodzenie. W willi Klaudii Halejcio już pojawiło się morze niezliczonych choinek, nowy dom Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana od dłuższego czasu skąpany jest w świątecznych światełkach i dekoracjach, a uginające się od czerwonych bombek i gigantycznych biało-czarnych kokard świąteczne drzewko Joanny Przetakiewicz jest na ustach wszystkich.

