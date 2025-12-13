Coroczne pieczenie pierniczków u Anny Lewandowskiej. Wśród gości Krupińska, Zborowska, Ślotała i inne gwiazdy
Wspólne pieczenie pierniczków z przyjaciółkami z show biznesu stało się dla Anny Lewandowskiej coroczną tradycją. Również i w tym roku nie mogło jej zabraknąć. Tak wyglądała świąteczna impreza żony Roberta Lewandowskiego w towarzystwie gwiazd.
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a kolejne gwiazdy dzielą się w sieci nie tylko zdjęciami wyszukanych bożonarodzeniowych dekoracji, ale również świątecznymi przepisami oraz tradycjami. Jak co roku również Anna Lewandowska postanowiła zorganizować świąteczną imprezę z udziałem najgorętszych nazwisk w polskim show biznesie. Zobaczcie, jak się bawiły.
Plejada gwiazd na corocznym pieczeniu pierniczków u Anny Lewandowskiej
Od dłuższego czasu Anna Lewandowska dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, jednak w okresie bożonarodzeniowym uwielbiana trenerka Polaków od lat kontynuuje tradycję wspólnego pieczenie świątecznych ciasteczek z przyjaciółkami w rodzimym kraju. Nie inaczej było i w tym roku. W piątkowy wieczór, 12 grudnia, plejada polskich gwiazd i celebrytek przybyła do warszawskiego apartamentu Anny i Roberta Lewandowskich, by wspólnie upiec i udekorować pierniczki.
Wśród zaproszonych znalazły się m.in. Paulina Krupińska, Zofia Zborowska, Magda Pieczonka, Katarzyna Borkowska, Małgorzata Bachleda-Curuś (znana również jako żona "księcia Podhala") czy Aleksandra Marchewka (żona miliardera Pawła Marchewki).
Tak Anna Lewandowska bawiła się z przyjaciółkami na świątecznej imprezie
Anna Lewandowska już poczuła ducha świąt. Niedawno ukochana żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się w sieci udekorowanym w tradycyjny sposób bożonarodzeniowym drzewkiem w swojej imponującej willi w Hiszpanii. Teraz trenerka postanowiła zarazić swoje koleżanki z show biznesu świąteczną radością i zaprosiła je na coroczne pieczenie i dekorowanie pierniczków w swoim warszawskim apartamencie.
Nie spodziewajcie się jednak balowych kreacji czy wymyślnych sukienek, jak ta w której Anna Lewandowska ostatnio zaprezentowała się na pokazie Victoria's Secret. Zamiast wyszukanych stylizacji rodem z Fashion Weeku, trenerka i jej znane przyjaciółki wskoczyły w świąteczne swetry, krwistoczerwone topy czy klasyczne białe koszule. Nie zabrakło również zabawnych, świątecznych akcesoriów w postaci opasek z rogami renifera.
Kiedy spotykasz się ze swoimi dziewczynami na tradycyjne pieczenie pierników
Internauci zachwyceni świąteczną imprezą Anny Lewandowskiej
Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Tego nie da się obejrzeć tylko raz", "Haha dobry macie vibe!" - piszą internauci. W sieci aż wrze od komentarzy, w których fani Anny Lewandowskiej i ich przyjaciółek zachwycają się ich świątecznym celebrowaniem pieczenia ciastek.
Niesamowite jest to, ze w tych czasach udaje Wam się spotkać w tak dużym gronie. Ludzie są zabiegani, wpisują w terminarze z dużym wyprzedzeniem a jak przychodzi co do czego to w ostatniej chwili odwołują spotkania. Więc brawo dla Was Dziewczyny!
Tak polskie gwiazdy szykują się na Boże Narodzenie
Nie tylko Anna Lewandowska jest już gotowa na Boże Narodzenie. W willi Klaudii Halejcio już pojawiło się morze niezliczonych choinek, nowy dom Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana od dłuższego czasu skąpany jest w świątecznych światełkach i dekoracjach, a uginające się od czerwonych bombek i gigantycznych biało-czarnych kokard świąteczne drzewko Joanny Przetakiewicz jest na ustach wszystkich.
