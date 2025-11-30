Joanna Przetakiewicz chętnie dzieli się z fanami szczegółami swojego wystawnego życia. Tym razem postanowiła pokazać świąteczną aranżację swojej willi. Gwiazda postawiła na czarno-białe, szerokie wstęgi i mnóstwo bombek w kolorze ognistej czerwieni. Jesteście ciekawi efektu? Zobaczcie koniecznie zdjęcia, które pojawiły się na jej Instagramie.

Joanna Przetakiewicz kocha luksus

Joanna Przetakiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet sukcesu w Polsce. Od lat z powodzeniem prowadzi swoje firmy, konsekwentnie budując markę, która jest synonimem elegancji i dobrego stylu. W 2010 roku firmę odzieżową "La Mania", a dziewięć lat później poszerzyła działalność o "La Mania Home", oferującą luksusowe akcesoria do domu. Jej przedsiębiorczość, perfekcjonizm i umiejętność kreowania trendów sprawiły, że stała się inspiracją dla wielu kobiet.

Przetakiewicz nigdy nie ukrywała swojej słabości do pięknych, ekskluzywnych przedmiotów i otoczenia, które emanuje luksusem. Razem z ukochanym Rinke Rooyensem mieszka w eleganckiej willi w Konstancinie, którą często prezentuje swoim obserwatorom w mediach społecznościowych. Starannie urządzone wnętrza, dopracowane dodatki i stylowe dekoracje idealnie odzwierciedlają jej gust oraz miłość do wszystkiego, co wyjątkowe i najwyższej jakości.

Joanna Przetakiewicz udekorowała dom na święta

Wielkimi krokami zbliżają się Boże Narodzenie, a gwiazdy polskiego show-biznesu już prześcigają się w świątecznych dekoracjach. Joanna Przetakiewicz, która słynie z zamiłowania do luksusu, pokazała w mediach społecznościowych udekorowaną willę. Celebrytka postawiła głównie na czerwień, ale nie zabrakło również dekoracji w motywie czarno-białych pasów. Całość robi ogromne wrażenie, a fani projektantki nie kryją zachwytu w komentarzach.

Joanno... Jak co roku zachwycasz… absolutnie. Nie muszę nigdzie jechać, żeby zobaczyć coś tak pięknego i dopracowanego.. wystarczy spojrzeć tutaj. To jest właśnie magia świąt... Piękno, które czuć od razu...

Już czuć święta! Przepięknie

Obłędnie

Na bogato, mega jak zawsze i niesztampowo czytamy pod zdjęciami Przetakiewicz.

