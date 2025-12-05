Małgorzata Rozenek od lat zapisuje się w czołówce polskich celebrytów. Popularność przyniosły jej programy takie jak: "Perfekcyjna Pani domu", "Projekt Lady" czy "Dzień Dobry TVN". Wciąż jednak chwyta się kolejnych zajęć, a w międzyczasie prowadzi profil na Instagramie, gdzie ochoczo i skrupulatnie relacjonuje swoje życie. Tym razem pokazała tam swoje świąteczne dekoracje. Zmieniła dom w prawdziwą krainę Świętego Mikołaja.

Małgorzata Rozenek dekoruje nowy dom na święta

Już 5 grudnia 2025 roku Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała w mediach społecznościowych, jak udekorowała swój nowy dom na Boże Narodzenie. Celebrytka, która w październiku tego samego roku przeprowadziła się z rodziną do wymarzonej willi, zaskoczyła fanów świąteczną aranżacją. Wnętrza urządzone w stylu klasyczno-nowoczesnym zyskały wyjątkowy klimat dzięki starannie dobranym ozdobom.

Przed wejściem do domu Małgorzaty Rozenek-Majdan ustawiono dwie okazałe figurki dziadków do orzechów, które od razu przykuwają uwagę. Na drzwiach wejściowych zawieszono klasyczny, okrągły stroik. Te zewnętrzne dekoracje zapowiadają bogactwo i dbałość o detale, które czekają w środku.

Po wejściu do domu w przedpokoju na ciemnej komodzie znajdują się dwa duże czerwone stroiki. Centralne miejsce zajmuje duża figurka głowy jelenia z czerwoną kokardą na szyi. Obok niej ustawiono bordowe świece, które podkreślają świąteczny nastrój. Dodatkowo na marmurowych schodach pojawiły się zielone łańcuchy z delikatnymi lampkami, które tworzą przytulny efekt świetlny i prowadzą na pierwsze piętro rezydencji.

Internauci oniemieli z wrażenia

W salonie znalazła się imponująca choinka udekorowana bombkami w odcieniach ciemnej czerwieni i złota. Choinka idealnie komponuje się z resztą aranżacji wnętrza, nie przytłacza go, a jednocześnie podkreśla charakter świąteczny. Całość sprawia wrażenie harmonijnej, przemyślanej kompozycji, w której każdy element ma swoje miejsce.

Dekoracje świąteczne Małgorzaty Rozenek-Majdan wywołały falę komentarzy wśród internautów. Wiele osób podkreślało w komentarzach zachwyt nad dbałością o detale i elegancją wystroju.

Absolutnie przepięknie

A mi się bardzo podoba - gustownie i elegancko

Dekoracja robi wrażenie - pięknie, klimatycznie

Małgorzata Rozenek kolejny rok z rzędu udowodniła, że jeśli mówić o dekoracjach świątecznych, to ona nie ma sobie równych.

