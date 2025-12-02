Klaudia Halejcio, znana aktorka i celebrytka, ponownie przyciąga uwagę mediów i fanów. Tym razem powodem zainteresowania jest świąteczna metamorfoza jej luksusowej willi. Dom, w którym Halejcio mieszka wraz z partnerem i córką Nel, został ozdobiony z niezwykłym rozmachem. W mediach społecznościowych Klaudii Halejcio właśnie pojawiły się relacje z przygotowań, które trwały aż trzy dni.

Willa Klaudii Halejcio zamieniona w bożonarodzeniową bajkę

Luksusowa willa Klaudii Halejcio od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Aktorka zdążyła nas również przyzwyczaić do tego, że w okresie bożonarodzeniowym jej dom zamienia się w prawdziwą bożonarodzeniową krainę. Tak się stało również i tym razem. Gwiazda dosłownie przeszła samą siebie!

W świątecznej odsłonie dom zachwyca jeszcze bardziej. Pojawiły się gigantyczne bombki, nad kominkiem zawisła kokarda w kratę, a w całym domu rozświetliły się niezliczone ilości choinek. Balustrady ozdobione zostały czerwonymi łańcuchami i girlandami, a schody prezentują się niczym z filmu świątecznego. Nie zabrakło również gigantycznych czerwonych korali na klatce schodowej. Na stołach zaś pojawiła się świąteczna zastawa, a całość dopełniają pudełka prezentowe rozmieszczone w różnych zakątkach wnętrza.

Gorące przygotowania do świąt w willi Klaudii Halejcio

Klaudia Halejcio nie ukrywa, że przygotowanie dekoracji zajęło dużo czasu i energii. W mediach społecznościowych aktorka podkreśliła, że prace trwały trzy dni, a do ich realizacji potrzebna była pomoc nie tylko rodziny, ale i doświadczonej dekoratorki wnętrz.

Ostatnie trzy dni to było u nas prawdziwe świąteczne szaleństwo. Dekoracje, zamieszanie, cała rodzina w akcji — wszystko pod okiem Otylii , która nadała kierunek i klimat, a my działaliśmy razem krok po kroku. - napisała Klaudia Halejcio

Aktorka zdradziła również, jaka była inspiracja tegorocznych ozdób bożonarodzeniowych w jej willi.

W tym roku postawiliśmy na ciepło i przytulność, z nutą kraty inspirowanej Ralph Lauren. Dzięki temu w domu zrobiło się już naprawdę świątecznie i magicznie - dodała

Co więcej, Klaudia Halejcio dodała, że nie jest to jeszcze finalny efekt prac i fani zobaczą je dopiero za jakiś czas. Mimo to całość już robi ogromne wrażenie. Zobaczcie sami!

