Córka Zosi Ślotały trafiła do szpitala. "Nie ma nic gorszego niż problemy zdrowotne dziecka". 

Zosia Ślotała to zapracowana mama dwójki dzieci, która każdą wolną chwilę stara się poświęcać rodzinie. W swoich mediach społecznościowych często podkreśla, że to Rania oraz Leonard są jej siłą napędową i dzięki nim ma tyle pomysłów. To właśnie z myślą o nich stworzyła jedną ze swoich firm. Niestety, tym razem gwiazda przekazała fanom niepokojące wieści. Jej córeczka trafiła do szpitala. Jak się czuje?

Zosia Ślotała przeżywa trudne chwile. W jakim stanie jest jej córeczka?

Zosia Ślotała wkroczyła w świat show-biznesu, gdy spotykała się z Borysem Szycem. Po rozstaniu dalej była rozpoznawalną stylistką, która pojawiała się na imprezach. Jednak gdy tylko zaszła w pierwszą ciążę postanowiła wycofać się z mediów i skupić się na rodzinie. Piękna blondynka w wielu wywiadach podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza i to właśnie z myślą o dzieciach założyła swoją działalność. Zosia Ślotała prowadzi dobrze prosperującą firmę z ubrankami oraz akcesoriami dla dzieci. Wiele gwiazd chętnie kompletuje u niej wyprawki oraz kupuje przeurocze ubranka dla swoich pociech.

Stylistka gwiazd razem z mężem, Kamilem Haidarem, z którym wzięła ślub we wrześniu 2020 roku, wychowują dwójkę dzieci. Starsza córka Rania ma już prawie 8 lat, a młodszy Leonard 5. Dumna mama często w swoich mediach społecznościowych chwali się postępami, talentami oraz stylizacjami swoich pociech. Nigdy jednak nie pokazuje ich twarzy, ponieważ chce, aby same w przyszłości zdecydowały, czy chcą być rozpoznawalne.

Zosia Ślotała stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, którzy na bieżąco obserwują, co dzieje się w jej życiu. W poniedziałek, 17 stycznia, na jej InstaStories pojawiło się zdjęcie, na którym jej pociechy bawią się razem i dokazują. Niedługo później okazało się, że stan zdrowia Rani jest coraz gorszy. W mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której piękna blondynka podziękowała za wsparcie i wyjaśniła, że musi zająć się swoją chorą córką.

- U nas od wczoraj taka sytuacja. Dziękujemy za wszystkie wiadomości 🤍 Dla rodzica nie ma nic gorszego niż problemy zdrowotne dziecka lecz najważniejsze, że jesteśmy pod opieką lekarzy 👌🏼 Dopóki wszystko nie wróci do normy będzie mnie tu mniej. Wiadomo, że dzieci są priorytetem! - napisała.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia od znanych przyjaciół:

- Buziaki od Leonki i Zasia ❤️ - Maja Bohosiewicz. - Zdrowia dla dzieci i sił Ciebie Zosiu 😘 - Małgorzata Rozenek-Majdan. - Dużo zdrowia i siły ❤️🙌🏻 - Paulina Krupińska.

Choroba Rani to nie pierwszy taki przypadek w ostatnich tygodniach. Niedawno Kasia Tusk poinformowała, że jej dziecko walczy z poważną chorobą w szpitalu. Media donoszą, że wśród dzieci panuje wirus, który atakuje najmłodszych, dlatego Zosia Ślotała zdecydowała, że skupi się na swojej córce. Piękna blondynka poinformowała fanów, że zdrowie córki jest dla niej najważniejsze i na jakiś czas zniknie z mediów społecznościowych, aby być blisko niej.

U nas chwilowo taka sytuacja. Rania się gorzej poczuła i wylądowaliśmy w szpitalu. Ja się na chwilę wyłączam. Sami wiecie, że dzieci są najważniejsze - napisała na swoim Instastories Zosia Ślotała.

Życzymy Rani szybkiego powrotu do zdrowia!