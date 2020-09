Zosia Ślotała i Kamil Haidar wzięli ślub! Zobaczcie przepiękną i nietypową kreację panny młodej

Zosia Ślotała i Kamil Haidar wzięli ślub! Uroczystość weselna miała miejsce 23 września. Panna Młoda podzieliła się zdjęciem z jednego z najpiękniejszych dni swojego życia. Zdecydowała się na nietuzinkową kreację ślubną ale trzeba przyznać, że wyglądała obłędnie! Sami oceńcie.

Zosia Ślotała i Kamil Haidar powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 23 września 2020 roku. Panna Młoda tego dnia nie pojawiła się w białej sukni. Zrezygnowała ze standardowego odzienia, o którym teoretycznie marzy każda kobieta wychodząca za mąż. Odważnie postawiła na niezwykle efektowny kombinezon, zachowany w tradycyjnej bieli. Wyróżniały go szerokie nogawki oraz przepiękna peleryna z długim trenem.

It was always You! 🤍🤍🤍 23.09.2020 🕊✨ - napisała Zofia Ślotała na Instagramie