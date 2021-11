Lewandowska, Zborowska i Ślotała buszują na zakupach w drogim butiku. Nowe zdjęcia paparazzi!

Podczas gdy Robert Lewandowski świętował w Niemczech kolejny tytuł mistrza kraju i najlepszego strzelca Bundesligo, jego żona Anna Lewandowska spędza aktywnie czas w Polsce. Spotkania ze znajomymi, planowanie nowego wyzwania i wizyta w telewizji śniadaniowej, ale wygląda na to, że trenerka jest w swoim żywiole. Wystarczy spojrzeć na ten uśmiech! Paparazzi spotkali gwiazdę, kiedy wychodziła ze studia "Dzień dobry TVN". Anna Lewandowska dwa miesiące po narodzinach Laury wygląda doskonale. Gwiazda wybrała prosty, ale zgodny z najnowszymi trendami look i postawiła na drogie dodatki. Ale chyba jeszcze większą uwagę zwraca jej wielki i naprawdę drogi samochód! Tylko spójrzcie. Anna Lewandowska o swoim powrocie do formy po drugim porodzie! Anna Lewandowska w porannym paśmie TVN mówiła o swoim powrocie do formy i wyzwaniu, które niebawem podejmuje. Trenerka szczerze wyznała, że tym razem ciężej jej odzyskać figurę sprzed ciąży, ale zamierza walczyć o formę życia i motywuje do tego inne kobiety: Po drugim dziecku już nie jest tak łatwo wrócić do formy. Ważne, żeby nie robić tego z presją. Jest inaczej. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo i to nie ma co się oszukiwać. Ja po pierwszym dziecku, tak naprawdę, po dwóch tygodniach wróciłam do formy, a teraz jest wolniej – powiedziała Anna Lewandowska w "Dzień dobry TVN". Gwiazda na wizytę w TVN wybrała czarno-biały look z modną koszulką z poduszkami na ramionach. Ten model bluzki to ostatnio hit Instagrama. Do tego skórzane szorty, botki i torebka Gucci, która kosztuje 4 tys. zł! Trenerka niedawno urządziła wyprzedaż swojej szafy i tutaj znajdziecie perełki, jakie sprzedaje ! Pod studio telewizyjne Anna podjechała potężnym Mercedesem klasy G. Terenowe auto napędzane jest ośmiocylindrowym silnikiem o...