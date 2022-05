Córka Michała i Marty Wiśniewskich, Fabienne, zdaje maturę! "Popłakałam się ze stresu"

Rodzina Michała Wiśniewskiego niedawno znowu się powiększyła, a dumny tata przywitał na świecie swoje piąte dziecko. Od tego czasu lider "Ich troje" zdecydowanie uaktywnił się w mediach społecznościowych, gdzie możemy zobaczyć nie tylko zdjęcia uroczego Falco , ale również jego pozostałych pociech, które naprawdę wyrosły. Kiedy Michał Wiśniewski pokazał fotografię Fabienne, która jest owocem jego związku z Mandaryną , fani nie mogli wyjść z podziwu. 18-latka przeszła prawdziwą metamorfozę i nie tylko zrezygnowała z dredów, ale i postanowiła zmienić kolor włosów. Efekt? Niektórzy mogliby pomylić ją z Natalią Szroeder! Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie Fabienne Dom Michała Wiśniewskiego zdecydowanie nie należy do tych najcichszych i wypełnia go nie tylko muzyka, ale również gromadka dzieci, również już dorosłych. Jak się okazuje, całe rodzeństwo ma ze sobą świetny kontakt, co mogliśmy zobaczyć dzięki ostatnim postom piosenkarza w mediach społecznościowych, a mały Falco to nie tylko oczko w głowie swoich rodziców. Michał Wiśniewski właśnie opublikował zdjęcie swojego najmłodszego synka, którego tuli Fabienne! Co więcej, nawet sam lider "Ich troje" nie spodziewał się, że jego córka, która w sierpniu skończy 18 lat, aż tak bardzo zżyje się z braciszkiem: Serio tato? Serio @fabbka! Wbrew temu co widać na zdjęciu nie spodziewałem się tak olbrzymiej miłości do brata - a jednak. Jesteście wspaniałym rodzeństwem. Ten widok zdecydowanie chwycił fanów Michała Wiśniewskiego za serce, jednak wygląda na to, że słodki Falco został przyćmiony przez urodę 18-letniej Fabienne. Internauci nie mogli nachwalić się córki słynnego piosenkarza. Jak się okazuje nastolatka postanowiła przejść metamorfozę....