Córka Kasi Kowalskiej ma koronawirusa i jest intubowana! Dramatyczny apel

Córka Kasi Kowalskiej, Aleksandra Julia Yoriadis, trafiła do szpitala w Anglii, ponieważ ma koronawirusa. O wszystkim na Instagramie poinformowała sama Kasia Kowalska, która jest przerażona tą sytuacją. Powiedziała, że Ola przebywa obecnie w szpitalu. W piątek 27 marca Kasia Kowalska dostała telefon z pytaniem o zgodę na intubację Oli!

(...) Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - powiedziała Kasia Kowalska na Instagramie.

Kasia Kowalska ma ważny apel do wszystkich w związku z zaleceniami dotyczącymi tego, aby zostać w domach na czas pandemii koronawirusa.

Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Nie potrafię płakać, choć dziś wypłakałam! Jeśli musicie zostać w domu, zostańcie w domu! - apeluje Kasia Kowalska.

My dołączamy się do apelu Kasi Kowalskiej! Trzymamy kciuki za jej córkę, aby jak najszybciej wróciła do zdrowia. Córka Kasi Kowalskiej ma zaledwie 23 lata. To potwierdza, że koronawirus jest groźny nie tylko dla starszych osób i z chorobami współistniejącymi. Koronawirus jest równie groźny dla młodych.

Poniżej możecie posłuchać apelu Kasi Kowalskiej.

Córka Kasi Kowalskiej, Ola, jest bardzo aktywna na Instagramie. To prawdziwa artystyczna dusza.

Ola Kowalska ma 23 lata.