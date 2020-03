Córka Kasi Kowalskiej ma koronawirusa. Ola to jej jedyna córka, w wywiadzie mówiła o trudnym porodzie: "Była zatruta wodami płodowymi"

Córka Kasi Kowalskiej ma koronawirusa - o wszystkim na Instagramie poinformowała sama Kasia Kowalska, która dostała w piątek telefon od szpitala, w którym leży jej córka, Ola. Piosenkarka jest przerażona, ponieważ to dla niej bardzo trudna sytuacja.

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - powiedziała Kasia Kowalska na Instagramie.