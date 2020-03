Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej, ma koronawirusa. Kilka dni wcześniej dodała wymowne zdjęcie

Córka Kasi Kowalskiej, Ola Kowalska ma koronawirusa. Poinformowała o tym na Instagramie Kasia Kowalska, która wystosowała do wszystkich swoich fanów apel, aby stosowali się do zaleceń i w miarę możliwości nie wychodzili z domów (Zobacz także: Córka Kasi Kowalskiej ma koronawirusa i jest intubowana! Dramatyczny apel):

Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne - zaapelowała Kasia Kowalska.