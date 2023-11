Ola Kowalska nigdy nie tęskniła za ojcem, Kostkiem Yoriadisem. Spotkała się z nim tylko raz - uciekła po trzech minutach!

Podobno, gdy byłam mała, odwiedzał mnie u dziadków. Potem przestał. N igdy za nim nie tęskniłam . Nigdy nie czułam potrzeby bycia z nim. Mama powiedziała jasno, że jeżeli chcę, mogę się z nim spotykać. Spróbowałam raz. Uciekłam po trzech minutach. Dziadek pokazał mi, że jak się jest dziadkiem, ojcem, rodzicem to się przychodzi i się stara. A to jest koleś, który się nie starał. Nie dostałam od niego nawet karki z życzeniami. Nie dostałam nic. - zaczęła.

Dziennikarz zapytał Olę o życie bez ojca. Okazuje się, że tatę po prostu zastąpił jej dziadek:

Trudno tęsknić za czymś, czego nigdy się nie doznało. Dziadek wypełnił ten brak swoją wielką miłością. A mama wzięła na siebie cały ciężar wychowania. Pamiętam, że jak byłam mała i mama walczyła o prawo do opieki rodzicielskiej, przyszła do nas psycholog. Miałam narysować naszą rodzinę. Narysowałam mamę, siebie i trzy koty. To była moja rzeczywistość. Zawsze mieliśmy koty, ale teraz mój brat ma alergię i nie możemy mieć - mówi Ola w VIVIE!