Prawniczka Aleksandra Barona w rozmowie z mediami skomentowała dzisiejsze wydarzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa muzyka i Sandry Kubickiej. Co dalej z rozwodem byłej pary? Teraz wszystko stało się jasne.

Ekspresowa, pełna emocji rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona

25 lutego 2026 roku, wczesnym rankiem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, rozpoczęła się pierwsza rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona. Rozprawa ruszyła punktualnie o 8:30 i zakończyła się już po 15 minutach. Tak ekspresowego przebiegu sprawy nikt się nie spodziewał, zwłaszcza przy tak silnych emocjach. Jak informowały media na rozwodzie Kubickiej i Barona doszło do zaskakujących scen. Małżonkowie w ekspresowym tempie wyszli z sądu.

Brak wyroku i niepewność co do przyszłości. Co dalej z rozwodem Sandry Kubickiej i Barona?

Wbrew oczekiwaniom, podczas tej rozprawy nie zapadł żaden wyrok. Sąd nie ogłosił decyzji, a rozwód Sandry Kubickiej i Barona pozostał nierozstrzygnięty. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prawniczkę Barona, Annę Grabowską, strony dążą do ugodowego zakończenia procesu. Mimo intensywnych emocji i spektakularnej oprawy pierwszego spotkania w sądzie, sprawa nie została zamknięta. Prawniczka Barona w rozmowie z "Faktem" zapowiedziała, że kolejna rozprawa odbędzie się w marcu. A dlaczego Sandra Kubicka i Aleksander Baron tak szybko wyszli dziś z sądu?

Dążymy do porozumienia, ugodowego zakończenia tego procesu i mamy nadzieję, że to tak się zakończy preaniwczka muzyka zdradziła dla ''Faktu''.

Przypominamy, że Sandra Kubicka zabrała głos po rozprawie rozwodowej z Baronem, a zdjęcie które pokazała może zaskakiwać.

