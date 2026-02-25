Wczesnym rankiem na sądowym korytarzu pojawili się ochroniarze oraz funkcjonariusze policji, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i spokojem w budynku. Obecność służb jasno wskazywała, że rozwód Sandry Kubickiej i Barona nie przejdzie bez echa. Między byłymi partnerami doszło do spięcia, a teraz paparazzi ujawnili nowe zdjęcia Sandry Kubickiej. Tak modelka zachowywała się tuż po opuszczeniu sądu!

Ogromne emocje na rozprawie rozwodowej Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona trwała zaledwie 15 minut, ale przez cały ten czas atmosfera była wyjątkowo gęsta. Zarówno Sandra Kubicka, jak i Baron byli wyraźnie podenerwowani i mieli wyjątkowo posępne miny. Tuż przed rozpoczęciem rozprawy modelka rozmawiała ze swoimi prawnikami, mocno gestykulując. Baron natomiast, pod eskortą ochrony, unikał kontaktu z byłą partnerką i stał z boku.

Najbardziej dramatyczny moment nastąpił, gdy para oddaliła się od tłumu na korytarzu sądowym. Tam doszło do gwałtownej wymiany zdań. Baron zwrócił się do Sandry słowami: „Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!”. Podczas 15-minutowej rozprawy rozwodowej wyrok nie został ogłoszony. Sąd nie podał również terminu kolejnego posiedzenia. Fakt, że nie zapadły żadne decyzje, tylko podgrzał atmosferę.

W takim nastroju Sandra Kubicka opuściła budynek sądu po rozprawie!

Rozwód Sandry Kubickiej i Barona stał się wydarzeniem szeroko komentowanym w mediach, a sposób, w jaki oboje prezentowali się przed obiektywami w swoich ciemnych stylizacjach jest zapowiedzą tego, że nie będzie to spokojnie rozstanie. Tymczasem nastrój Sandry Kubickiej tuż po opuszczeniu sądu zmienił się diametralnie. Modelka z szerokim uśmiechem na twarzy machała do fotoreporterów zgromadzonych przed budynkiem.

Wygląda na to, że kiedy emocje już opadły po opuszczeniu sądu Kubicka pozwoliła sobie na ogrobinę luzu. Te zdjęcia mocno kontrastują z kadrami sprzed sali rozpraw, kiedy Kubicka czekała z poważną miną na werdykt sądu.

Zobacz więcej: