Już odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona! Wczesnym rankiem korytarz Sądu Okręgowego w Warszawie wypełnił się ochroniarzami oraz funkcjonariuszami policji, którzy czuwali nad tym, by wszystko przebiegało spokojnie. Już sam ten widok zapowiadał, że rozwód Sandry Kubickiej i Barona nie przejdzie bez echa. Rozprawa trwała zaledwie 15 minut. Choć czas był rekordowo krótki, emocje sięgnęły zenitu i nikt nie spodziewał się, że będą to chwile tak intensywne. Wyroku nie ogłoszono, nie podano również terminu kolejnej rozprawy. Zarówno Baron, jak i Sandra Kubicka byli wyraźnie zdenerwowani. W pewnym momencie padło kilka mocnych słów.

Ekspresowa rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona

Przed rozpoczęciem rozprawy Sandra Kubicka prowadziła intensywne rozmowy ze swoimi prawnikami i energicznie gestykulowała. W tym czasie ochrona dbała o bezpieczeństwo zgromadzonych. Modelka oraz Baron pojawili się w czarnych, skórzanych stylizacjach, co dodatkowo podkreślało powagę sytuacji.

Po zaledwie piętnastu minutach para opuściła salę. Na twarzy Sandry Kubickiej widać było wyraźne niezadowolenie, a napięcie było niemal namacalne.

Podniesione głosy i ochrona na rozprawie rozwodowej Sandry Kubickiej i Barona

Wydarzenia na sądowym korytarzu zapowiadają, że rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona nie będzie przebiegał w spokojnej atmosferze. Jak podaje Pudelek.pl Baron wszedł do budynku bocznym wejściem i towarzyszyła mu prywatna ochrona. Niedługo potem w budynku sądu później pojawiła się Sandra Kubicka. Para unikała tłumu, ale w pewnym momencie oddaliła się na bok, gdzie doszło do wymiany zdań. Baron zwrócił się do Sandry Kubickiej słowami:

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - powiedział zdenerwowany Aleksander Baron.

Wygląda na to, że sytuacja między byłymi partnerami jest naprawdę napięta. Ochroniarze oraz policja czuwali, by nikt nie zbliżył się zbyt blisko. Co ciekawe, kiedy tylko Sandra Kubicka opuściła budynek sądu i zobaczyła fotoreporterów jej nastrój zmienił się całkowicie i na twarzy pojawił się promienny uśmiech, a drogę do auta modelka pokonała niemal tanecznym krokiem.

Sąd nie podał jeszcze daty kolejnego posiedzenia.

