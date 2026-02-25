Sandra Kubicka to polska modelka i influencerka, która związana była związkiem małżeńskim z Aleksandrem Milwiw-Baronem. W ostatnich miesiącach para ogłosiła rozstanie, a 25 lutego 2026 roku miała miejsca rozprawa rozwodowa pary. Okoliczności wydarzeń rozgrywających się w sądzie bardzo szybko obiegły media. Teraz Sandra zdecydowała się zabrać głos.

Sandra Kubicka przerwała milczenie

Sandra Kubicka i Baron oficjalnie ogłosili swoje rozstanie kilka miesięcy temu. 25 lutego 2025 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa rozwodowa modelki oraz muzyka. Według medialnych doniesień rozprawa trwała zaledwie 15 minut, a wyroku nie ogłoszono. W budynku sądu obecne była również ochrona oraz policja, czuwający nad spokojem przebiegu całej sytuacji. Choć emocje sięgnęły zenitu, Sandra zabrała głos dopiero kilka godzin później.

Chwilę przed 15:00 Kubicka udostępniła na swoich InstaStories wymowne zdjęcie, które może być potraktowane jako komentarz do rozprawy, która odbyła się o poranku tego samego dnia. Na fotografii widoczny jest bukiet białych róż. Celebrytka pokusiła się również o komentarz, wyjaśniając symbolikę złożonej ze 100 kwiatów kompozycji.

100 róż, bo teraz na 100% napisała Kubicka w opisie zdjęcia.

Kulisy rozprawy rozwodowej Sandry Kubickiej i Barona

Na moment przez rozprawą Sandra Kubicka widoczna było w towarzystwie swoich prawników w nerwowej rozmowie, której towarzyszyła dynamiczna gestykulacja. Z kolei Baron dotarł na miejsce w towarzystwie prywatnej ochrony i wszedł do budynku bocznym wejściem. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części można było zobaczyć, że w obojgu z nich drzemią bardzo mocne emocje. Jak się później okazało, Sandra i Baron mieli okazuję odbyć krótką rozmowę, w której usłyszano stanowczy komunikat Barona w stronę Sandry.

Znamienne była również reakcja Sandry Kubickiej po odbyciu się rozwodowej rozprawy. Po wyjściu z budynku Sądu Okręgowego w Warszawie, zobaczywszy reporterów, założyła na twarz promienny uśmiech i pełnym energii krokiem przemierzyła drogę do auta.

