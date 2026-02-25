Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron pojawili się na pierwszej rozprawie rozwodowej w jednym z warszawskich sądów. Od samego początku atmosfera była bardzo napięta, a na korytarzach pojawiła się prywatna ochrona oraz policja. Obecność służb porządkowych była wyraźnie zauważalna, co świadczyło o wyjątkowym charakterze tego wydarzenia. Mimo to doszło do drobnego spięcia między byłymi partnerami. Chwilę przed rozprawą Sandra Kubicka opublikowała też zaskakujący wpis w mediach społecznościowych.

Sandra Kubicka zabrała głos przed rozprawą rozwodową

Jeszcze przed wejściem do budynku sądu Sandra Kubicka postanowiła podzielić się z obserwatorami na Instagramie swoim nastrojem oraz szczegółami stylizacji. Modelka, od lat aktywna w mediach społecznościowych, opublikowała relację, w której zaprezentowała swój look. Szczególną uwagę zwracały ciemne okulary przeciwsłoneczne, które - jak podkreśliła - założyła celowo. Tak tłumaczyła fakt, że niemal ich nie zdejmowała:

Taki mam dzisiaj look na bardzo ważną sytuację. I oksy, pomimo tego, że nie ma słońca, ale w moim świecie, w moim życiu zawsze świeci słońce - powiedziała wprost Sandra Kubicka na Instastory.

Na korytarzu sądowym, mimo wcześniejszego dobrego nastroju, Sandra Kubicka nie mogła już ukryć zdenerwowania, a obecni fotoreporterzy wszystko uchwycili.

Sandra Kubicka i Baron nie usłyszeli werdyktu

Na rozprawie rozwodowej w warszawskim sądzie obecni byli zarówno Sandra Kubicka, jak i Aleksander Milwiw‑Baron. Modelka przez cały czas rozmawiała ze swoimi prawnikami, wyraźnie poddenerwowana i skupiona na przebiegu wydarzeń. Baron również pojawił się na korytarzu, jednak nie doszło między nimi do bezpośredniej rozmowy - jedynie do krótkiego spięcia, które muzyk zakończył słowami:

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - powiedział zdenerwowany Aleksander Baron.

Świadkowie relacjonowali, że atmosfera była pełna napięcia i niepokoju. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to spokojny rozwód.

Instagram @sandrakubicka

Zobacz więcej: