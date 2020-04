Co łączy Barona z Margaret, Bednarkiem i Sandrą z "Hotelu Paradise"?! Okazuje się, że... zdjęcia z dawnych lat!

Dredy w przypadku Barona już dawno stały się elementem charakterystycznym jego wizerunku. Jeżeli ktoś łudzi się, że muzyk w najbliższym czasie zaskoczy wszystkich i z nich zrezygnuje może mocno się pomylić. Ukochany Blanki Lipińskiej pokazał właśnie serię zdjęć z młodości, na każdej z nich dredy już są obecne!

Zdjęcia z młodości Barona zdecydowanie poprawiły humor internautom, a to kogo im przypomina może Was nieźle zaskoczyć! Też widzicie te wszystkie podobieństwa?

Baron na zdjęciach z młodości

Baron przy okazji kwarantanny postanowił się wziąć za wiosenne porządki. Jak to przy takich czynnościach bywa, również on znalazł sporo skarbów. Jednymi z nich były zdjęcia z młodości, którymi postanowił podzielić się ze swoimi odbiorcami. Jeżeli ktoś zastanawiał się kiedyś, jak wyglądałby Baron bez dredów... to niestety się nadal się nie dowie.

Oto dowód na to, że urodziłem się w dredach. Tyci Alek w czterech aktach 🤗 Która wersja mnie jest Twoim faworytem? - napisał na Instagramie

Opublikowane fotografie zaskoczyły fanów. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie uwierzycie kogo młody Baron przypomina internautom! Możecie być zaskoczeni:

- Na drugim u góry to jak skrzyżowanie Kamila Bednarka i Margaret, ale ogólnie git

- W blondzie to normalnie jak chłopak z "Freestyler"😆

- Wyglądasz jak Sandra z hotelu paradise 🤣

Również widzicie te podobieństwa?

Baron pokazał zdjęcia z młodości, a fani nie mogli zdecydować się kogo przypomina im najbardziej!

Również widzicie delikatne podobieństwa, które ujrzeli internauci?

Wygląda na to, że Baron nigdy nie rozstanie się z dredami.