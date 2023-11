Książę Harry prawie doprowadził Meghan do łez! Od kilku dni po sieci krąży nagranie, które jest oczywistym dowodem, że w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle nie jest tak kolorowo, jak mogło się wydawać. Do tej pory wszyscy sądzili, że Harry i Meghan są w sobie szaleńczo zakochani i świata poza sobą nie widzą. Nic bardziej mylnego! Para pojawiła się na obchodach z okazji urodzin królowej Elżbiety II i wtedy nagrano ją podczas nieprzyjemnej wymiany zdań, po której Meghan prawie się rozpłakała! Już wiadomo, co Harry jej powiedział.

Książę Harry sprawił Meghan przykrość

Nagranie, na którym widać Meghan i Harry'ego, powstało na balkonie Pałacu Buckingham w czasie Trooping The Colour. Widać na wideo, że Meghan dwa razy obraca się w stronę Harry'ego, on wypowiada krótkie słowa, a ona ledwo powstrzymuje łzy! Teraz specjaliści od czytania z ruchu warg ocenili nagranie i dzięki temu wiadomo, co książę powiedział do swojej żony.

Tak, to prawda - powiedział Harry.

Odwróć się - dodał później książę.

Być może Meghan Markle poczuła się urażona oschłym rozkazem męża i stąd wyraźna próba powstrzymywania łeż? Przypomnijmy, że Meghan niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko i teraz pierwszy raz od kilku tygodni pojawiła się publicznie. Na pewno chciała, żeby to był wyjątkowy dzień, a jednak wszystko potoczyło się inaczej! Myślicie, że para zaczyna przechodzić swój pierwszy kryzys?

To nagranie wzbudziło ogromne emocje w sieci

Meghan Markle prawie rozpłakała się przez księcia Harry'ego

East News

Meghan Markle starała się ukryć zły nastrój

East News