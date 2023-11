Meghan Markle prawie rozpłakała się przez księcia Harry'ego? Po sieci krąży filmik, na którym widać księżną na balkonie pałacu Buckingham, która walczy ze łzami po krótkiej rozmowie z księciem Harry. Co wydarzyło się podczas obchodów świętowania urodzin królowej Elżbiety II?

Meghan Markle płakała przez męża na urodzinach Elżbiety II?

W ostatnich tygodniach więcej mówiło się o małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama niż Meghan i księcia Harry'ego. Wszystko z powodu plotek o romansie Williama z byłą przyjaciółką Kate, Rose Hanbury. Z kolei o małżeństwie Meghan i Harry'ego mówiło się w samych pozytywach. Zwłaszcza, że para po raz pierwszy została rodzicami, a przyjście na świat Archiego bardzo zbliżyło ich do siebie. Teraz jednak na ich związku pojawiła się pierwsza rysa, a wszystko z powodu zachowania księcia Harry'ego na balkonie pałacu Buckingham. Gdy rodzina królewska pojawiła się na balkonie, żeby pomachać Brytyjczykom zebranym pod pałacem, Meghan nagle zaczęła zachowywać się bardzo nerwowo - odwróciła się do męża, który coś do niej powiedział, a następnie zaczęła walczyć ze łzami. Wszystko widać na filmiku, który krąży po sieci.

Wyglądała, jakby starała się nie rozpłakać. To był drugi raz, kiedy odwróciła się po tym, jak zobaczyła jego surowe spojrzenie mówiące jakby: „Stop!” - piszą fani pary.

Harry wyglądał jakby rozmawiał z kimś za jego plecami, a następnie zwrócił uwagę Meghan, która nie przyjęła dobrze jego słów. Księżna wyglądała jakby chciała jak najszybciej uciec z tego balkonu... Myślicie, że Meghan i Harry przechodzą pierwszy kryzys? A może po prostu księżna znów popełniła gafę i mąż zwrócił jej na to uwagę, co ona źle przyjęła? To miał być dla niej wyjątkowy dzień, bowiem pierwszy raz po kilku tygodniach pokazała się publicznie, ale nie wszystko poszło tak, jak planowała. Zobaczcie nagranie, które krąży po sieci!

Meghan prawie rozpłakała się przez męża

Harry kazał Meghan się odwrócić?

Trochę przypomina nam to nagranie:

Spodziewaliście się po Harrym takiego zachowania?

Eastnews