Agnieszka Hyży cztery lata temu stanęła na ślubnym kobiercu. Dziennikarka wyszła za mąż za Grzegorza Hyżego. Zarówno dla wokalisty jak i dla prezenterki był to już drugi ślub. Małżeństwo nie zdecydowało się na ceremonię w błysku fleszy w Polsce. Wyjechało do Włoch, aby tam w spokoju wyznać ukochanemu miłość. Czy ślub za granicą był dobrym pomysłem? Przeczytajcie, co powiedziała Agnieszka. Agnieszka Hyży o ślubie Agnieszka Hyży o swoim drugim ślubie opowiedziała w wywiadzie dla magazynu "Gentleman". 33-latka wcześniej była żoną Mikołaja Wita. Małżeństwo trwało tylko 3 lata. Para doczekała się jednej córeczki, Marty. Wchodząc w nowy związek zarówno dziennikarka jak i Grzegorz Hyży byli wolni. Niemniej jednak Agnieszka od lat obwiniana jest o rozpad pierwszego małżeństwa wokalisty. Maja Hyży po rozstaniu nie znalazła jeszcze miłości. Piosenkarka wychowuje dwójkę dzieci z małżeństwa z Grzegorzem. Wyjechaliśmy z Grześkiem z Polski tylko w gronie najbliższych. Nie udało nam się niestety uciec całkiem, bo polscy turyści uchwycili nas w obiektywie, jak byliśmy z rodziną, już po ślubie, w Rzymie na Kapitolu – powiedziała Agnieszka. I dodała, że zależało jej na ślubie za granicą, ponieważ miało to związek z wychowaniem. Jestem wychowana dość konserwatywnie, a to był mój drugi ślub. Nie bardzo było z czym się afiszować. Z szacunku do dzieci, do byłych małżonków - mówiła. Agnieszka wyznała, że ma żal do mediów o zdjęcia z jej drugiego ślubu, które znalazły się w kolorowej prasie. Dodała również, że dzieci Grzegorza są jej bardzo bliskie. Co potwierdziła ostatnio Maja Hyży na swoim Instagramie, mówiąc że ma kontakt z dziennikarką. Nie pamiętają innego życia,...