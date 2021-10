Agnieszka Hyży zdecydowała się pokazać piękne zdjęcia ze swojego baby-shower. Dziennikarka jest w zaawansowanej ciąży i już niedługo na świecie pojawi się jej... no właśnie, syn czy córka? Agnieszka Hyży przyznała, że zdecydowała z mężem, że nie chce znać płci swojego dziecka.

Okazuje się jednak, że dla wielu osób takie podejście jest zupełnie niezrozumiałe. Jak na to reaguje dziennikarka? "Ludzie, my naprawdę NIE WIEMY‼️"

Agnieszka Hyży odkąd ogłosiła, że jest w ciąży, chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat wyjątkowego stanu. Dziennikarka po raz pierwszy zaokrąglony brzuszek pokazała, będąc z 7. miesiącu. Rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami, więc przyszła mama zdecydowała się zorganizować imprezę - tzw. baby-shower. Zazwyczaj takie przyjęcia są utrzymane w konkretnej kolorystyce, niebieskiej dla chłopca, a różowej dla dziewczynki, często także wykorzystywany jest motyw imienia. Jak więc zorganizować baby-shower dla mamy, która nie zna płci swojego maluszka? Przyjaciółki Agnieszki Hyży poradziły sobie z tym wyzwaniem!

Choć przyszła mama przyznaje, że fakt, iż nie zdecydowała się poznać płci swojego dziecka, przysparza jej wiele problemów:

Od jakiegoś czasu pytanie, który słyszę praktycznie codziennie, brzmi tak: „chłopiec, czy dziewczynka… synek czy córka?”

I uwielbiam to skonfundowanie, gdy odpowiadam … „NIESPODZIANKA. Nie wiemy…”🤷‍♀️⁉️

Jestem więcej niż pewna, że wielu z tych, którzy pytają, średnio mi wierzą, włączając w to także naszych bliskich😂😜. Ludzie, my naprawdę NIE WIEMY. To naprawdę takie dziwne, by zostawić, chociaż TO, do końca w tajemnicy🤦‍♀️🤪? Jak widać można nie dopytywać, nie sprawdzać… po prostu cierpliwie czekać tak jak na ten nasz wyjątkowy stan.- przyznaje Agnieszka Hyży.