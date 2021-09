Agnieszka Hyży zachwyca figurą w 8. miesiącu ciąży! I ta mini!

Czy córka Anny i Grzegorza Bardowskich jest już na świecie? Żona rolnika uspokaja fanów, którzy wyczekują zdjęć dziewczynki w sieci, że malutka jeszcze nie urodziła się. Ania jest w 9. miesiącu ciąży, więc poród już za chwilę. Ukochana Grzegorza pokazała w sieci swój wielki brzuszek. Zobaczcie jak się czuje na chwilę przed porodem. Ania Bardowska w 9. miesiącu ciąży Anna Bardowska z programu " Rolnik szuka żony " jest w 9. miesiącu ciąży. Żona rolnika wkrótce urodzi swoje drugie dziecko. Wiadomo, że będzie to dziewczynka. Anna zdradziła na Instagramie, że planuje nazwać córkę... Liwia. Tym samym, Jaś zostanie starszym bratem, jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. ;) Cześć, jestem jestem jeszcze w dwupaku, nie jeszcze nie urodziłam. Czekamy, zobaczymy czy to będą dni czy tygodnie. Ja się bardziej nastawiam, że to jeszcze chwilę potrwa - powiedziała Ania w specjalnym filmiku dla fanów. Zobacz także: Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z wesela! "Pięknie" - komentują internauci Dodała, że z powodu wielkiego brzuszka strasznie szybko męczy się swoimi obowiązkami domowymi. Ale na szczęście Anna może liczyć na pomoc bliskich. Jutro ciężki dzień przede mną. Jedziemy nagrywać ostani żniwny odcinek "Agrorewolucji". Nie wiem czy dam radę, więc rano się okaże czy ja pojadę, ale cóż jak mam swoje zobowiązania to postaram się je wypełnić. Bardowska wyznała, że przed jutrzejszym dniem pociesza ją jedynie, że jeżeli zgodzi się na wyprawę, to będzie jechać w stronę szpitala, w którym planuje rodzić, a to zawsze bliżej niż miałaby jechać rodzić z domu. Zobaczcie jak wygląda Ania w 9. miesiącu ciąży. Brzuszek jest już naprawdę bardzo...