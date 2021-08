Agnieszka Hyży jest w ciąży! Pokazała zdjęcie ciążowego brzuszka

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży spodziewają się dziecka. Dziennikarka właśnie podzieliła się radosną nowiną, że jest w ciąży. Pokazała przepiękne zdjęcie ciążowego brzuszka. Maleństwo pojawi się na świecie już niedługo:

Zobaczcie przepiękne zdjęcie przyszłej mamy. Agnieszka Hyży zdradziła płeć dziecka?

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży podzielili się właśnie radosną nowiną! Oczekują narodzin swojego pierwszego wspólnego dziecka. Agnieszka Hyży umieściła w sieci zdjęcie z ciążowej sesji i przyznała, że jest już w 7. miesiącu ciąży:

Dziennikarka bardzo rzadko dzieli się w sieci informacjami ze swojego prywatnego życia. W przypadku ciąży, chociaż udało jej się zachować tajemnicę niemalże do samego końca, postanowiła zrobić wyjątek. Jednocześnie przyznała, że walka o możliwość posiadania dziecka nie była dla niej i Grzegorza Hyżego łatwa:

Przez ostatnie 7 miesięcy toczyliśmy, nie pierwszy raz, nierówną walkę o coś najcenniejszego i najbardziej bezbronnego, ale także o spełnienie naszego wielkiego marzenia. Szczęśliwie, udało się uratować to, co aktualnie najważniejsze. Do tej pory udawało mi się ukradkiem przemykać niezauważoną. Z wielu powodów, nie da się dłużej ukrywać mojego stanu 🤰🏼

Agnieszka Hyży przyznała, że zależało jej na tym, aby podzielić się wieścią o ciąży osobiście, chociaż nie ukrywa, że już w pewnym momencie straciła nadzieję na to, że zajdzie w ciążę:

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży spodziewają się dziecka! Dziennikarka szczęściem swojej rodziny podzieliła się na Instagramie:

East News

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży wychowują dzieci z poprzednich związków. Wokalista jest ojcem chłopców: Wiktora i Aleksandra, a dziennikarka ma córeczkę Martę. Niedawno w wywiadzie dla Party.pl, Agnieszka opowiedziała o relacji córki z Grzegorzem Hyżym:

Teraz w ich życiu pojawi się kolejne maleństwo. Dziennikarka jak na razie nie zdradziła czy będzie to chłopiec czy dziewczynka.

Agnieszka Hyży na co dzień bardzo dba o swoją prywatność, a w sieci na próżno szukać jej rodzinnych czy romantycznych zdjęć z mężem. Zarówno dziennikarka jak i Grzegorz Hyży trzymają swoje rodzinne życie z dala od mediów. Dlaczego więc dzielą się informacją o ciąży?

Uprzedzę pytania dlaczego to piszę? Bo pozytywne wiadomości warto przekazywać dalej, także po to by dać innym nadzieję. To PIĘKNY i MAGICZNY czas, niech nie zostanie już niczym zakłócony- dzisiaj muszę chronić to co mam najcenniejsze - moje dzieci. Chcę również wyznaczyć granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone - napisała Agnieszka Hyży