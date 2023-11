Okazało się, że Agata Młynarska nigdzie nie mogła znaleźć leku, który pozwala jej funkcjonować! Poprosiła więc swoich fanów o wsparcie i wiadomość, gdzie można nabyć ten lek.

Entocort- lek, bez którego my, chorzy na nieswoiste zapalenia jelit, w stanach ostrych, nie możemy funkcjonować, nie możemy też przerwać kuracji, bo jest to steryd.Niestety NIE MA go w aptekach i w hurtowni. Nagle przepadł, nie ma zamienników. Szukam go od kilku dni. W aptekach dostaję informację, że lek „wcięło”, nie ma i już. Trzeba czekać... Czy macie może pomysł jak go zdobyć? Może znacie zaprzyjaźnione apteki, które mogą go jeszcze mieć przez przypadek??? Będę wdzięczna za pomoc