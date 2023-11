1 z 10

Gwiazdy ruszyły z przygotowaniami do świąt! Wiele z nich ma już w swoich domach przystrojone drzewka. Na portalach społecznościowych aż zaroiło się od zdjęć bożonarodzeniowych drzewek. I do razu wiadomo, że święta tuż-tuż! Jakie trendy panują wśród gwiazd, jeśli chodzi o dekorację? Okazuje się, że w tym roku obowiązuje... pełna dowolność! Niektórzy stawiają na monochromatyczne ozdoby w jednym kolorze, a inni woleli zaszaleć. Zobaczcie choinki takich gwiazd, jak: Małgorzata Rozenek, Sylwia Przybysz, Dominika Gwit czy Rafał Mroczek.

Absolutnym hitem jest choinka Natalii Siwiec, a raczej, to co leży pod nią. I nie chodzi tu wcale o prezenty, lecz o... córeczkę modelki! To będą pierwsze święta malutkiej Mii, która przyszła na świat w sierpniu! Zdjęcie na następnej stronie!

