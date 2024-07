Celebryci na premierze teledysku "The Rainbow Love" Beaty Bibi Fesser

1 z 11

Wczoraj w klubie Przychodnia odbyła się impreza, na której premierowo zaprezentowano teledysk nieznanej w Polsce niemieckiej wokalistki Beaty Bibi Fesser do utworu "The Rainbow Love". Piosenkarkę po raz pierwszy można było usłyszeć i zobaczyć na scenie podczas tegorocznego festiwalu Top of The Top w Sopocie.

Na imprezie promocyjnej nową twarz polskiej sceny klubowej pojawiło się kilkoro celebrytów. Debiutującą piosenkarkę przyszli wesprzeć m.in. Klaudia Halejcio w szarościach, Candy Girl w sportowej stylizacji, Anna Oberc, Michał Piróg i Radosław Majdan.