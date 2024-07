Mariah Carey to wielka diwa. I jak na prawdziwą diwę przystało ma ona swoje zachcianki i małe dziwactwa. Niejednokrotnie do mediów docierały informacje o jej niecodziennych przyzwyczajeniach i słabościach. Zobacz też: Mariah Carey będzie wściekła. Wyciekły jej zdjęcia przed i po retuszu

Tym razem głos w sprawie zabrał jej były kochanek, producent muzyczny Damion "Damizza" Young. W wywiadzie dla "Mail on Sunday" uchylił rąbka tajemnicy na temat prywatnych zachowań artystki. Opowiedział między innymi o tym, że Carey nigdy nie chodzi w płaskich butach, a w domu biega... na palcach! Ponadto gwiazda, znana ze swojego zamiłowania do ubrań, ma aż cztery garderoby. Jedna z nich przeznaczona jest wyłącznie na bieliznę piosenkarki. Young wyznał również, że Mariah nie ma zbyt wielu przyjaciół i często spędza czas w samotności, na przykład całymi dniami oglądając filmy w domowym zaciszu. Dodał również, że:

Ona żyje w bańce mydlanej. Spędziłem z nią sporo czasu, ale dla własnego zdrowia psychicznego oddaliłem się od niej.

No cóż, sami nie wiemy, jak to skomentować. Gwiazdy mają prawo do swoich fanaberii i kropka.

