Była Akopa Szostaka znowu zabrała głos po rozstaniu. Zaskoczyła też nowym wyglądem
Po głośnych zaręczynach zakochani planowali ślub, czym dzielili się z fanami. Niestety, plany legły w gruzach, a Michalina Zagórska i Akop Szostak potwierdzili rozstanie 23 lutego 2026 roku. Teraz była narzeczona sportowca przerwała milczenie. Nawiązała do medialnego rozstania i zaskoczyła nowym wizerunkiem. Ale zmiana!
W poniedziałkowy wieczór, 23 lutego, wyznanie Michaliny Zagórskiej wstrząsnęło opinią publiczną. Influencerka, która jeszcze niedawno planowała ślub ze swoim narzeczonym, potwierdziła rozstanie z Akopem Szostakiem. Choć po tych słowach nagle zniknęła z mediów społecznościowych, teraz zabrała głos w sprawie. Co więcej, zaskoczyła spektakularną metamorfozą.
Była narzeczona Akopa Szostaka przerwała milczenie po rozstaniu
Życie uczuciowe Akopa Szostaka od lat budzi olbrzymie emocje. Po rozwodzie z Sylwią Szostak, zawodnik mieszanych sztuk walki, związał się z charyzmatyczną Michaliną Zagórską. Para po kilku tygodniach zamieszkała ze sobą, a ich zażyłość była głośno komentowana w kuluarach.
Planach zakochanych był również ślub. Akop Szostak oświadczył się partnerce w czerwcu 2025 roku, publikując w sieci poruszające nagranie z oświadczyn. Niedługo później para zaczęła snuć ślubne plany, które w połowie lutego br. pękły niczym mydlana bańka. 23 lutego 2026 roku Akop Szostak i Michalina Zagórska potwierdzili rozstanie. Teraz, zaledwie dwa dni od tych wydarzeń była narzeczona sportowca powróciła na Instagram i zdobyła się na szczere wyznanie.
Rozstania zawsze są trudne. Daję sobie teraz czas i staram się przyjąć to wszystko z czułością do samej siebie
Influencerka zwróciła się również do wszystkich, którzy w tym wyjątkowo trudnym dla niej czasie, byli dla niej ogromnym wsparciem.
Dziękuje za wszystkie wiadomości i wsparcie. Czytam je po cichu i naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczą
Michalina Zagórska zaskoczyła metamorfozą po rozstaniu z Akopem Szostakiem
Zaledwie dzień po rozstaniu, w rozmowie z mediami Michalina Zagórska odniosła się do zakończenia relacji z Akopem Szostakiem. "Chciałabym przejść przez ten czas spokojnie, dojrzale i z klasą" - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.
Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Michalina Zagórska nie tylko potwierdziła te słowa, ale też pochwaliła się odmienionym wyglądem. Była narzeczona Akopa Szostaka, która do niedawna miała burzę sięgających do obojczyka blond loków, postanowiła pozbyć się przedłużanych pukli.
Zdjęłyśmy włosy z Klaudią, także I'm back. Zdjęłam je tylko dlatego, że na Bali będę chodzić w spiętych
Myślicie, że niebawem również Akop Szostak publicznie odniesie się do rozstania?
