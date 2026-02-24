Wiadomość o zakończeniu związku Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej okazała się dużym szokiem dla fanów. Para szykowała się do ślubu, jednak w ostatnim czasie przestała pokazywać się razem w mediach społecznościowych. Po fali pytań wreszcie gwiazdy potwierdziły rozstanie. Tego samego dnia Akop podzielił się z internautami osobistym wyznaniem, w którym opowiedział o walce o swoje zdrowie psychiczne.

Akop Szostak podzielił się swoją historią walki z depresją. Miał ważny powód

W poniedziałek, 23 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją. W związku z tym wiele osób publicznych postanowiło zabrać głos i opowiedzieć własną historię. Dzielenie się doświadczeniem depresji ma nie tylko pokazać cierpiącym na to zaburzenie, że nie są sami, ale także przeciwdziałać stygmatyzacji.

O swojej walce z depresją opowiedział też Akop Szostak za pośrednictwem mediów społecznościowych. Trener i zawodnik MMA zaznaczył, że w odpowiednim momencie sięgnął po profesjonalną pomoc. Rozpoczął leczenie i farmakoterapię. Podkreślił, że to zaburzenie, którego nie należy bagatelizować.

Dziś, 23 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Każdy, kto jej doświadczył, wie, jak podstępną i wyniszczającą jest chorobą. Niestety należę do tych osób rozpoczął wpis.

Dziś jest dużo lepiej. Podjąłem leczenie, od dłuższego czasu przyjmuję leki. Ale to nie znaczy, że zawsze jest łatwo. Kiedy po raz pierwszy przyznałem przed sobą, że mam depresję, wstydziłem się. Dziś wiem, że nie miałem powodu do wstydu. To choroba… nie wybór, nie fanaberia, nie gorszy dzień. Depresja nie ma twarzy. Nie widać jej na pierwszy rzut oka. Dlatego tak wiele osób ją bagatelizuje, podważa jej istnienie, kwestionuje jej niszczący wpływ na człowieka wyjaśnił.

Później zaapelował do fanów, by pamiętali, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, ale odwagi. Podkreślił, że każdy czasem znajduje się w sytuacji, w której potrzebuje wsparcia. Warto przypomnieć, że 21 marca Akop Szostak zawalczy na gali MMA w Gliwicach. To oznacza powrót do profesjonalnych walk po pięciu latach.

Proszenie o pomoc to nie słabość, to odwaga! Silni ludzie też płaczą. Silni ludzie też potrzebują wsparcia. (...) Sam przez długi czas stałem się wycofany. Tłumiłem emocje… udawałem, że wszystko jest w porządku. To nie pomaga, to tylko pogłębia samotność. Dlatego korzystam z pomocy psychologa, no to ważne. Dla mnie i dla mojego życia przekazał.

Akop Szostak potwierdził rozstanie z Michaliną Zagórską. Ślubu nie będzie

Tego samego dnia Michalina Zagórska potwierdziła rozstanie z Akopem Szostakiem na Instagramie. Przekazała, że plany dotyczące ślubu zostały już odwołane i poprosiła o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie. Niedługo po niej głos zabrał sportowiec, który potwierdził te doniesienia.

Akop zaznaczył, że choć postanowił publicznie ogłosić rozstanie w odpowiedzi na mnóstwo pytań, to nie zamierza w przyszłości komentować swojego życia osobistego. Podziękował też za wsparcie, jakie otrzymał od fanów.

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz pilnej pomocy? Skorzystaj proszę z jednego z podanych niżej kontaktów.

Bezpłatny numer (ITAKA) 800 70 2222.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do

22.00).

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (czynny całą dobę).

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00

do 20.00)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)

Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego

interwencyjnego wsparcia tel. (22) 621 35 37

Telefon Interwencyjny tel. 600 070 717 Dyżury w godzinach 10:00-16:00 – psychologiczny: od pon.

do pt. (bez czwartków) – prawny: czwartki

Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 19288 (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

W sytuacji zagrożenia życia, gdy nic nie pomogło, zadzwoń na numer alarmowy

112.

