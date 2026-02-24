Akop Szostak i Michalina Zagórska rozstali się. Była narzeczona Akopa Szostaka ujawniła, że ich związek właśnie dobiegł końca, a planowany ślub został oficjalnie odwołany. Teraz skomentowała zakończenie ich relacji i mówi wprost o umowie zawartej podczas wchodzenia w relację. Będzie odpowiedź Akopa?

Akop Szostak i Michalina Zagórska nie są już razem!

Po głośnym oświadczeniu Michaliny, Akop Szostak również zdecydował się na krótki wpis na Instagramie. Potwierdził rozstanie i poprosił o zrozumienie, deklarując, że nie chce zdradzać żadnych szczegółów. Zaznaczył, że zbyt dużo jego prywatnego życia stało się już publiczne

Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości. To będzie mój jedyny komentarz w tej sprawie napisał Akop Szostak.

Michalina Zagórska zabrała głos po rozstaniu z Akopem Szostakiem

Teraz Michalina ponownie zabrała głos i podkreśliła, że decyzja o rozstaniu była trudna. I zauważa również, jak ważny jest szacunek do drugiej osoby oraz potrzeba zachowania prywatności w tak intymnych momentach życia. Była narzeczona Akopa Szostaka dodaje, że teraz potrzebuje spokoju i chce z klasą przejść to rozstanie:

Potwierdzam, że się rozstaliśmy. Jednocześnie wierzę, że kiedy wchodzi się w relację, zawiera się taką niewidzialną umowę intymności i wzajemnego szacunku, pewnych spraw po prostu nie wynosi się na zewnątrz. Chciałabym przejść przez ten czas spokojnie, dojrzale i z klasą, z poszanowaniem prywatności swojej i Akopa poinformowała Michalina w rozmowie z Pudelkiem

Internauci w szoku po rozstaniu Akopa Szostaka i Michaliny

Nagłe rozstanie Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej wywołało prawdziwą burzę w sieci. Obserwatorzy pary byli przekonani, że przed nimi świetlana przyszłość. Część internautów zaczęła spekulować, że w tle może pojawić się była żona Akopa, Sylwia Szostak. Wszystko za sprawą jej niedawnych słów. Sylwia w jednym z wywiadów przyznała, że to ona podjęła decyzję o pierwszym rozstaniu z Akopem i uznała ją za błąd.

Niestety miłość nie wybiera i pewnie Akop dalej kocha Sylwię

Tylko czekać aż wrócą do siebie że Sylwią

Akop Szostak zamieszkał z nową partnerką, fot. Instagram @akopszostak

