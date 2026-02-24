Michalina Zagórska oficjalnie poinformowała, że jej związek z Akopem Szostakiem to już przeszłość, a planowany ślub został odwołany. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że rozstanie to trudny moment i potrzebuje czasu, aby dojść do siebie po podjęciu tej decyzji. "Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać" - napisała Michalina Zagórska, co wywołało ogromne poruszenie wśród obserwatorów pary. Sieć zasypały komentarze.

Akop Szostak potwierdza rozstanie z Michaliną

Fala pytań i komentarzy ze strony fanów zmusiła Akopa Szostaka do zabrania głosu ws. rozstania. Sportowiec również zamieścił na swoim Instagramie oficjalne potwierdzenie:

Słuchajcie, dużo osób do mnie pisze, więc odpowiem tutaj, żeby było jasno. Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości. To będzie mój jedyny komentarz w tej sprawie napisał Akop Szostak.

Internauci o rozstaniu Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej

Internauci, którzy jeszcze niedawno śledzili wspólne wyjazdy, wyznania miłości i szczęście zakochanej pary, nie kryją emosji. W sieci zaroiło się od komentarzy pełnych współczucia i pytań o przyczyny tej zaskakującej decyzji.

Niestety za dużo pokazywał ;( szkoda ich dwojga. Ludzie wszystkim się interesują bo mają nudne życie…

Pojawiły się też spekulacje związane z tym, co niedawno wyznała Sylwia Szostak. Była żona Akopa Szostaka na początku 2026 roku przyznała wprost, że żałuje, że tak potoczyły się jej związkowe losy i że decyzja o rozpadzie małżeństwa wyszła od niej: "Decyzję o pierwszym naszym rozstaniu podjęłam ja. Czy była słuszna? Nie, i była błędem" - napisała. Fani teraz doszukują się skutków tych słów, w tym, co aktualnie dzieje się w życiu Akopa:

Tylko czekać aż wrócą do siebie że Sylwią...

Widocznie tak ma być . Nic nie dzieje się bez przyczyny

Bardzo mi przykro Michalina to taki dobry promyczek . Niestety miłość nie wybiera i pewnie Akop dalej kocha Sylwię

To było oczywiste. Wystarczyło, że tamta się odezwie pisali internauci na Facebooku Party.pl.

