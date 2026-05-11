Wygrana Gamou Falla w finale 18. edycji "Tańca z gwiazdami" sprawiła, że część widzów nie kryje złości. Kryształowa Kula trafiła do niego i Hanny Żudziewicz, a w komentarzach na pojawiły się zarówno gratulacje, jak i zarzuty "ustawki" oraz głosy, że wygrać powinien ktoś inny. Zrobiło się nerwowo.

Gamou Fall i Hania Żudziewicz wygrywają "Taniec z gwiazdami"

18. edycja "Tańca z gwiazdami" zakończyła się w atmosferze wielkiego show: w finale rywalizowały cztery pary, a jurorzy rozdawali komplet punktów. Poziom był naprawdę wyrównany i każdy z duetów miał szerokie grono swoich sympatyków. Zwyciężyć jednak mogła tylko jedna para!

Choć od samego początku Sebastian Fabijański i Julia Suryś uchodzili za faworytów, a w finale ich występ poruszył do łez, to nie oni zgarnęli Kryształową Kulę. Tym razem triumf przypadł dla Hani Żudziewicz i Gamou Falla, którzy w ostatnim odcinku dosłownie rozbili bank! Szybko przekonaliśmy się, że nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Burza po zwycięstwie Gamou Falla i Hani Żudziewicz

Po werdykcie w mediach społecznościowych zrobiło się głośno, a ton dyskusji był skrajny. W jednym nurcie dominowało rozczarowanie: część widzów dawała do zrozumienia, że nie akceptuje wyniku i nie kryje irytacji. Pojawiały się sugestie, że decyzja mogła być "ustawką", a Gamou Fall wcale nie zasługiwał na pierwsze miejsce, niektórzy widzieli go nawet na końcu finałowej stawki.

Ustawka ewidentnie

Tańczył okej, ale jak dla mnie było to 4. miejsce

Jestem zażenowana

Nie wierzę, przy takim poparciu dla Sebastiana wygrywa Gamou?

Wiedziałam, że nawet jak będziemy się dwoić i troić, to i tak wygra ktoś z państwa Jeschke

To jakiś żart? O nie! Tylko nie oni

Równolegle rozkręciła się druga fala: pełna entuzjazmu i wsparcia. Widzowie, którzy od początku trzymali kciuki za tę parę, podkreślali, że zwyciężył taniec, a sukces jest w pełni zasłużony.

Tak właśnie miało być

Zwyciężył wspaniały taniec

Moi faworyci, brawo

Wielkie gratulacje, byliście wspaniali

Myślicie, że rzeczywiście na Kryształową Kulę bardziej zasłużył Sebastian Fabijański?

