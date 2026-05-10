Finałowy występ Fabijańskiego i Suryś w "TzG" poruszył jurorów do łez. "Majstersztyk"
Na ten moment czekali wszyscy fani "Tańca z Gwiazdami". Trwa wielki finał 18. edycji. tanecznego hitu Polsatu. Za nami finałowy walc Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. Jurorzy nie kryli zachwytów.
To już finałowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziś cztery pary zawalczą o Kryształową Kulę. Kto wygra show? Walka będzie zacięta, a na parkiecie pojawią się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Na początku na parkiecie Polsatu pojawili się byli uczestnicy tanecznego hitu. Po tym finaliści zatańczyli walca angielskiego.
Finałowy walc angielski Fabijańskiego i Suryś wprawił widzów "TzG" w osłupienie
Pierwszą parą tańczącą finałowego walca w "TzG" byli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Aktorka zadedykowała walca angielskiego osobom, które są w stanie zrobić coś, o co oni sami ani ich bliscy nigdy ich nie podejrzewali. Para otrzymała od jury maksymalną ilość punktów.
Po nich na parkiecie pojawili się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. To właśnie ich wielu widzów wskazuje na faworytów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Para zatańczyła do przeboju "Crazy" zespołu Aerosmith, wirując w klasycznym tańcu angielskim.
Jestem pod wielkim wrażeniem swobody twojego ruchu na parkiecie. Nie wiem jak to zrobiłeś. Majstersztyk.
Na początku miałeś agresję z siłą na zewnątrz, dzisiaj miałeś zabawę. Siła jest mocą i spokojem, dlatego było tak pięknie
To właśnie Fabijańskiemu i Suryś kibicuje w "TzG" Misiek Kotek, który na wielki finał show zabrał ze sobą okazały transparent z napisem "Seba+Julia=Kryształowa Kula". Sebastian Fabijański i Julia Suryś za swojego walca otrzymali maksymalną ilość punktów.
Zachwycający freestyle Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś w finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"
Po występie Fabijańskiego i Suryś na parkiet wkroczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a potem Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, prezentujący swoje walce. Po nich przyszedł czas na freestyle. Zalany łzami Sebastian Fabijański wkroczył na parkiet tańcząc do własnego utworu "Listopad".
Każdy z nas upada. Ten mój upadek, chciałbym, żeby był nadzieją dla innych.
Nie zabrakło emocji, podnoszeń i przejmującej historii. Jak podkreślił sam Fabijański, swoim tańcem chciał pokazać, jak według niego jest postrzegany przez innych.
Pięknie połączyłeś swoje aktorstwo z tańcem
Para za swój występ otrzymała maksymalną ilość punktów.
Widzowie "TzG" zachwyceni finałowym występem Fabijańskiego i Suryś
Tuż po emisji finałowych występów, w sieci zawrzało. Internauci nie kryli zachwytów nad tanecznymi popisami pary.
Jakie to było piękne, jesteście fenomenalni.
Zagłosowane, tak drugiej wszechstronnej osoby nie ma w tym finale, w każdym tańcu po prostu Sebastian wzrusza i zachwyca.
