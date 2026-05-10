To już finałowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziś cztery pary zawalczą o Kryształową Kulę. Kto wygra show? Walka będzie zacięta, a na parkiecie pojawią się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Na początku na parkiecie Polsatu pojawili się byli uczestnicy tanecznego hitu. Po tym finaliści zatańczyli walca angielskiego.

Finałowy walc angielski Fabijańskiego i Suryś wprawił widzów "TzG" w osłupienie

Pierwszą parą tańczącą finałowego walca w "TzG" byli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Aktorka zadedykowała walca angielskiego osobom, które są w stanie zrobić coś, o co oni sami ani ich bliscy nigdy ich nie podejrzewali. Para otrzymała od jury maksymalną ilość punktów.

Po nich na parkiecie pojawili się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. To właśnie ich wielu widzów wskazuje na faworytów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Para zatańczyła do przeboju "Crazy" zespołu Aerosmith, wirując w klasycznym tańcu angielskim.

Jestem pod wielkim wrażeniem swobody twojego ruchu na parkiecie. Nie wiem jak to zrobiłeś. Majstersztyk. - ocenił Rafał Maserak.

Na początku miałeś agresję z siłą na zewnątrz, dzisiaj miałeś zabawę. Siła jest mocą i spokojem, dlatego było tak pięknie - stwierdził Tomasz Wygoda.

To właśnie Fabijańskiemu i Suryś kibicuje w "TzG" Misiek Kotek, który na wielki finał show zabrał ze sobą okazały transparent z napisem "Seba+Julia=Kryształowa Kula". Sebastian Fabijański i Julia Suryś za swojego walca otrzymali maksymalną ilość punktów.

Zachwycający freestyle Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś w finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Po występie Fabijańskiego i Suryś na parkiet wkroczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a potem Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, prezentujący swoje walce. Po nich przyszedł czas na freestyle. Zalany łzami Sebastian Fabijański wkroczył na parkiet tańcząc do własnego utworu "Listopad".

Każdy z nas upada. Ten mój upadek, chciałbym, żeby był nadzieją dla innych. powiedział Fabijański tuż przed tańcem.

Nie zabrakło emocji, podnoszeń i przejmującej historii. Jak podkreślił sam Fabijański, swoim tańcem chciał pokazać, jak według niego jest postrzegany przez innych.

Pięknie połączyłeś swoje aktorstwo z tańcem - oceniła Iwona Pavlović.

Para za swój występ otrzymała maksymalną ilość punktów.

Widzowie "TzG" zachwyceni finałowym występem Fabijańskiego i Suryś

Tuż po emisji finałowych występów, w sieci zawrzało. Internauci nie kryli zachwytów nad tanecznymi popisami pary.

Jakie to było piękne, jesteście fenomenalni.

Zagłosowane, tak drugiej wszechstronnej osoby nie ma w tym finale, w każdym tańcu po prostu Sebastian wzrusza i zachwyca. - komentują finałowy walc Fabijańskiego i Suryś zachwyceni internauci.

Fabijański zalał się łzami na parkiecie w finale "TzG", fot Adam Jankowski/REPORTER