Ciemne, niemal czarne usta to jeden z najodważniejszych trendów w makijażu na ten sezon. Na pokazach w bardzo mocnych wersjach lansował je Marani, Navarra i Felder Felder. Nieco lżejsze wersje zaprezentował Gucci, Yves Saint Laurent i Loewe.

Taki makijaż wymaga odwagi i odpowiedniej oprawy. Niebanalna uroda Moniki Brodki była fascynującą otoczką dla ultra-ciemnych ust.

Jeśli zdecydujesz się pomalować usta w odcieniach ciemnego brązu, czy fioletu nie podkreślaj zbyt mocno oczu. Według trendów z pokazów powinnaś zrezygnować także z podkreślania policzków. Idealna, gładka i jasna cera to wszystko, co powinno towarzyszyć mocno podkreślonym ustom.

Jak podoba Wam się Brodka z prawie czarnymi ustami? Pasują jej?

kj

Reklama