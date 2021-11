Britney Spears jest wolna! Po 13 latach została zwolniona z kurateli

Wielka radość w domu Britney Spears. Artystka po ponad dwóch latach walki osięgnęła sukces i pozbyła się nadzoru nad życiem prywatnym i zawodowym. To już koniec kurateli dla Britney Spears! Piosenkarka, która odzyskała wolność, nie ukrywa swojego szczęścia i publikuje w sieci wpis, w którym komentuje przełomową dla niej decyzję. Sprawdźcie, co napisała Britney Spears!

Britney Spears została ubezwłasnowolniona w 2008 roku, wtedy też jej ojciec, Jamie Spears, uzyskał pełną kontrolę nad jej życiem. Jamie Spears sprawował kuratelę przez 13 lat, jednak już od ponad dwóch lat Britney walczyła w sądzie, żeby uwolnić się od ojca, który- jak mówiła- nie pozwalał jej zajść w ciążę i zmuszał ją do pracy nawet gdy miała wysoką gorączkę. W czerwcu Britney Spears zeznawała przed sądem,a jej słowa poruszyły cały świat. Kilka tygodni później Jamie Spears zrezygnował z sądowej opieki nad córką.

Teraz okazuje się,że Britney Spears została całkowicie zwolniona z kurateli!

Jak donoszą zagraniczne media sąd zdecydował, że po 13 latach Britney Spears znów będzie mogła sama decyzować o swoim życiu!

Decyzję sądu skomentowała szczęśliwa i wolna Britney Spears. Zobaczcie, co napisała we wpisie opublikowanym na Twitterze:

Decyzja sądu ucieszyła nie tylko Britney Spears, ale również tysiące jej fanów, którzy od lat wspierali swoją idolkę i stworzyli ruch #FreeBritney.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



