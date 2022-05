Britney Spears straciła ciążę: "To straszny czas dla każdego rodzica"

Dzięki fanom Britney Spears znalazła siłę, by pójść na wojnę z własnym ojcem, bez którego zgody nie mogła nic zrobić. W środę zwróciła się do sądu w Los Angeles o zdjęcie z niej nadzoru, którym została objęta już niemal 13 lat temu! Gwiazda złożyła przed sądem 20-minutowe, przeczytane z kartki zeznanie przez telefon. Z ujawnionych fragmentów wynika, że czuje się zastraszana, ignorowana, samotna i pozbawiona prywatności. Choć - jak wyznała - chce mieć kolejne dziecko, miała być zmuszana do zażywania środków antykoncepcyjnych. Jak wyznała, wcześniej oszukiwała świat mówiąc, że pod kuratelą ojca czuje się ok i jest szczęśliwa. Robiła to, bo była w szoku. Ale prawda jest, jej zdaniem, inna. Nie jestem szczęśliwa. Nie mogę spać. Jestem wściekła do szaleństwa i przygnębiona. Płaczę każdego dnia. Dlatego w swoim wystąpieniu do sędzi prosi o zdjęcie sądowego nadzoru, który sprawuje nad nią ojciec. Nie tylko nad nią, ale i nad jej majątkiem. Chcę się poczuć usłyszana. Chcę zmian, chcę iść do przodu. Zasługuję na zmiany - mówi do sędzi. - Mam dosyć. Wszystko czego chcę, to odzyskać swoje pieniądze, i żeby to wszystko się skończyło. Żeby mój chłopak zabrał mnie do swojego auta i żebyśmy odjechali - słychać w oświadczeniu. Z fragmentu wynika, że chciałaby też pozwać swoją rodzinę, by przed sądem powiedzieli prawdę. I też chciałabym też móc podzielić się moją historią ze światem, o tym co mi zrobili, by nie była to dłużej tajemnica, na której oni wszyscy korzystają. Chciałabym być usłyszana - mówi. Zobacz także: Britney Spears przerywa milczenie! Gwiazda muzyki pop po raz pierwszy od dawna pisze do fanów Gwiazdy murem za Britney Spears O uwolnienie...