Podczas ostatniego wywiadu udzielonego naszej reporterce Doda poruszyła wiele interesujących wątków, które dotyczyły nie tylko jej kariery i rodzimego show-biznesu, ale również gwiazd międzynarodowego formatu. Nie jest tajemnicą, że producentka filmu "Dziewczyny z Dubaju" w przeszłości była określana jako polska Britney Spears. Doda nie ukrywała też, że amerykańska wokalistka od zawsze była jej idolką. Dorota Rabczewska często komentowała też różne wydarzenia z życia ikony popu.

Po decyzjach wymiaru sprawiedliwości o przedłużeniu kurateli nad Britney Spears Doda nie ukrywa oburzenia. Polska piosenkarka przy okazji zdradziła też, że sama przechodziła załamania nerwowe i wie, jak trudne jest to przeżycie, ale żaden człowiek w takim stanie nie powinien być ubezwłasnowolniony. Wreszcie Britney Spears została zwolniona z kurateli ojca. Jamie Spears zarządzał jej majątkiem oraz życiem prywatnym przez 13 lat - do 12 listopada 2021 roku.

Sprawa Britney Spears wywoływała w Dodzie duże emocje. Po uwolnieniu amerykańskiej piosenkarki wśród jej fanów wybuchła euforia. Teraz wszyscy czekają na relacje ikony popu, która przez 13 lat nie mogła decydować o sobie, ani o swoim majątku wartym 60 milionów dolarów. Nic dziwnego, że atmosfera w rodzinie wokalistki jest obecnie bardzo napięta. W mediach doszło już do mocnej sprzeczki między Britney i jej siostrą, Jamie Lynn Spears, która wydała pamiętnik, zdradzając intymne szczegóły z życia całej rodziny.

Niedawno Britney Spears ponownie zszokowała cały świat. Na jej Instagramie pojawiły się nagie zdjęcia, na których amerykańska piosenkarka zasłaniała się jedynie za pomocą... emotikonek. Nasza reporterka w trakcie wywiadu zapytała Dodę, co myśli o ostatniej aktywności swojej idolki. Polska wokalistka przyznała na początku, że trudno sobie wyobrazić to, jaką traumę przeżyła Britney, która była ubezwłasnowolniona przez ponad dekadę.

To, co ona przeżyła, to nie jest normalne. (...) To są takie traumy i tak niesamowite sytuacje, które wymagają od nas, obserwatorów zupełnie inne perspektywy patrzenia i przefiltrowania. Ona może teraz bardzo dziwnie reagować, dziwnie się zachowywać... - powiedziała Doda.