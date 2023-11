O rodzinie księżnej Kate - Middletonach - wiadomo całkiem sporo. W mediach nieustannie są obecni jej rodzice czy siostra Pippa, która niedawno budziła emocje ze względu na ślub, ciążę i poród. Niewiele jednak wiadomo o najmłodszym bracie Kate i Pippy - Jamesie Middletonie. Teraz jednak 31-latek postanowił opowiedzieć o sobie i zdradził, że zmaga się z ciężką chorobą!

James Middleton udzielił wstrząsającego wywiadu "Daily Mail", w którym przyznał się do swojej choroby. Brat księżnej od 2016 roku cierpi na depresję i zespół ADD (zaburzenia koncentracji uwagi, pochodną ADHD).

Jego wyznanie o chorobie szokuje!

Wiem, że mam szczęście i jestem uprzywilejowany, ale to nie chroni przed depresją. Trudno opisać ten stan. To nie tylko smutek. To choroba, rak umysłu. To nie jest uczucie, ale brak uczuć. Istnienie bez celu lub kierunku. Nie czułem radości, podniecenia ani oczekiwania – tylko lęk ściągał mnie rano z łóżka. Nie rozważałem samobójstwa, ale nie chciałem żyć w stanie umysłu, w którym się znajdowałem - wyznał James Middleton.