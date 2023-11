Reklama

Plotki o kryzysie w związku księcia Williama i księżnej Kate wracają co kilka miesięcy. Najgłośniej o tym, że para jest o krok o rozstania było dwa lata temu, gdy William wybrał się z kolegami na narty do Szwajcarii. Kate została w Londynie, żeby opiekować się dziećmi. Jej mąż na wyjeździe poczuł się jakby znów był kawalerem, bowiem flirtował z pięknymi dziewczynami i bawił się w tamtejszych klubach. Nagranie z jednego z nocnych klubów z Williamem w roli głównej obiegło cały świat. Kate była wściekła i zażądała od męża, żeby natychmiast wrócił do Londynu. Żeby załagodzić sytuację musiała interweniować sama królowa, która powiedziała Williamowi, że jako przyszły król i głowa rodziny powinien natychmiast skończyć z imprezami i przeprosić żonę. Tak też się stało i od tamtego czasu William skończył z kawalerskimi nawykami. Potem para doczekała się trzeciego dziecka - księcia Louisa. Jednak plotki o tym, że ich związek nie jest idealny i często się kłócą, pojawiają się regularnie. Czy teraz też mają kryzys? To dlatego William nie spędzi z żoną jej urodzin?

Księżna Kate nie spędzi swoich urodzin z Williamem?

Już 9 stycznia ( środa) księżna Kate skończy 37 lat. Czy w związku z tym wyjątkowym dla niej dniem, William przygotował dla niej niespodziankę? Okazuje się, że prawdopodobnie tego dnia nie spędzą nawet razem! 9 stycznia 30-lecie obchodzi London's Air Ambulance, którą wspiera William. Następca brytyjskiego tronu w 2015 roku zaczął pracować jako pilot w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego East Anglian Air Ambulance. Po dwóch latach zrezygnował z tej pracy, żeby poświęcić się rodzinie i obowiązkom członka rodziny królewskiej. I właśnie z tego powodu musi zjawić się na obchodach 30-lecia London's Air Ambulance. Czy jednak po wypełnieniu obowiązków znajdzie czas na przygotowanie imprezy urodzinowej dla żony? Mamy nadzieję, że tak!

Księżna Kate 9 stycznia skończy 37 lat

Nie spędzi jednak urodzin z Williamem